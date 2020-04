El Bolsón: División criminalistica y división canes investigan principio de incendio intencional

El pasado martes (21) pasadas las 14.30 hs., bomberos voluntarios sofocaron un principio de incendio de características intencionales, en una chacra privada enclavada en Villa Turismo, propiedad de una conocida familia. En el lugar se encontró un artefacto incendiario casero y restos de combustible.

En el lugar intervinieron el día del siniestro, bomberos voluntarios de El Bolsón y personal policial. La denuncia fue radicada en unidad 12 por una de las herederas de la propiedad, quien además entregó en sede policial dicho artefacto incendiario.

Es válido aclarar que la brigada de investigaciones y división canes recién intervino al día siguiente, procediéndose a un relevamiento fotográfico y rastrillaje en terreno sobre calle los Ñires; y olfativo con “Nina” una perra adiestrada raza Pastor Belga cuya referencia fue el olor del artefacto incendiario casero.

También es válido informar que la preservación de dicho artefacto, no fue la más adecuada, dado que al momento de su hallazgo por bomberos mientras trabajaban en la superficie quemada, fue manipulado por personal policial que se acercó al lugar y se encargó de cortar el envoltorio de varias capas de papel, corroborando la existencia de una mecha y pólvora, humedecido con material combustible; para luego entregárselo a la denunciante quien desconociendo los protocolos de peritaje que el caso ameritaba y confiando que el proceder policial era el correcto lo metió en una bolsa de nylon y el momento de radicar la denuncia lo entregó en la comisaria.

Por ello, lamentablemente los resultados del rastrillaje con el can quizás no fueron los esperados, dando el mismo negativo ya que “Nina” se movió en abanico dentro de la propiedad afectada.

A pesar de que el titular de la comisaria Unidad 12 El Bolsón, en contacto con medios de prensa, describió muy a sobre vuelo las características del artefacto secuestrado a pesar de que la propia división de investigaciones describió como un artefacto incendiario con pólvora símil a fuegos artificiales (pirotecnia), los propietarios del lugar no dudan que el hecho fue intencional. El titular de la dependencia policial por motivos que se desconocen, se encargó de afirmar que fue el personal de criminalista el que secuestro el elemento en el lugar , cuando en realidad la bomba casera fue trasladada y entregada por la denunciante en la propia sede policial.

El jefe de comisaria, indicó que el hecho esta en principio de investigación, y que la intervención de criminalística y división canes, no logró encontrar más elementos relacionados al hecho.

Por fortuna el inicio del fuego fue advertido por la familia “Lostra-Montes ” propietaria de la misma, quienes viven en forma permanente en la chacra ubicada sobre callejón El Pitio, en Villa Turismo cuyo lote en la parte alta linda con callejón Los Ñires.

El rápido accionar con intervención bomberil y la propia humedad del terrino debido a la lluvia acaecida en la región los últimos días, evitó que el fuego se propague en una tupida forestación de pinos.

Los damnificados del atentado, piden a los vecinos de la zona estar atentos ante cualquier movimiento extraño o de circulación de personas en actitud sospechosa, y dar aviso a las autoridades competentes.

Para los propietarios del lugar, no hay dudas que el inicio del fuego fue intencional, por las evidencias halladas de combustible y el artefacto incendiario casero (Bomba Cebolla), como así también presumen que la acción de atentado contra la propiedad, podría haber sido producto de un pirómano, ya que no existe motivo que haga creer la posibilidad de que el accionar haya tenido otra finalidad y/ o objetivo más que el de hacer daño. Igualmente es un hecho que genera alerta entre los vecinos del sector, que se caracteriza por ser una zona tranquila.