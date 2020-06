El Bolsón: Desde el COEM se hizo un llamado a la responsabilidad social. Preocupa la situación sanitaria de Bariloche y la vecina provincia del Chubut

Este miércoles el COEM El Bolsón realizó una reunión extraordinaria solicitada por la autoridad sanitaria local , en donde se planteó con preocupación la observación de abuso de las excepciones vigentes , por lo que se hace un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. Hoy si bien la ciudad no tiene casos de Covid 19 ni circulación viral, preocupa la situación sanitaria con números crecientes de casos de la vecina ciudad de Bariloche y al sur de la provincia del Chubut.

Dicha reunión , tuvo como objetivo coordinar estrategias y d decisiones para el resguardo de la comunidad de El Bolsón, y que marquen el camino de cómo seguir adelante en el marco de la pandemia Covid 19, situación que se caracteriza por ser muy dinámica en el día a día.

El presidente del COEM, Leandro Romairone en rueda de prensa, advirtió “hoy lo Que se nota un abuso por mala interpretaciones, que tiene que ver no cumplir aislamiento, no uso de tapaboca, no respetar distanciamiento y protocolos establecidos en materia recreativa “, a lo que añadió “Hoy el camino de avanzar en flexibilizaciones se ve afectado por la conducta social , abuso malas interpretaciones. Se está pensando en avanzar en sanciones y de ser necesarios de retroceder en las excepciones que se pudieron conseguir”.

«Alerta por situación sanitaria que no rodea»

Por su parte, desde la dirección el hospital de área El Bolsón a cargo de la Dra. Mirna Lamberto, además de coincidir con lo expresado por el funcionario municipal, dijo que debido al comportamiento social y el escenario sanitario de localidades vecinas y al sur de la provincia del Chubut, “el escenario cambio en los últimos días cambio y nos preocupa, si bien somos el único hospital que no tiene casos de Covid, tenemos que dar respuesta a todas las Patologías lo que tiene que ver con la cuarta zona sanitaria, Pilcaniyeu, Comayo, Jacobacci, Ñorquincó y El Bolsón “.

En ese sentido Lamberto subrayó que es necesario que la comunidad esté informada de cuál es la realidad sanitaria hoy, y la importancia de “ Disminuir la mayor cantidad de posible de derivaciones a la ciudad de Bariloche, esto es lo que tratamos de advertir a la comunidad”, al tiempo que remarcó que en el hospital de Bariloche se registró personal de salud como caso positivo y en la ciudad hay un incremento en casos positivos activos; a esto remarcó que en la zona sanitaria Nº 4 a la que pertenecen en las ultima horas se sumó el cordón sanitario que se implementó en Ingeniero Jacobacci.