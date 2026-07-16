El Bolsón: desde el 1.º de agosto comenzarán nuevas fotomultas

La Municipalidad de El Bolsón, a través del Juzgado de Faltas, informa que, desde el 1.º de agosto, entra en vigencia la aplicación de multas mediante los dispositivos inteligentes de control de tránsito por uso del teléfono celular al conducir, falta de cinturón de seguridad y traslado de menores en el asiento delantero.

Los equipos funcionaron durante seis meses en etapa de prueba, sin sancionar infracciones, mientras completaban su proceso de calibración y certificación por parte del INTI.

Se recuerda que las fotomultas por cruzar semáforos en rojo y realizar giros indebidos ya se encuentran vigentes desde hace más de un año.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo de estos controles es prevenir accidentes, fomentar el respeto por las normas de tránsito y cuidar la vida de toda la comunidad.