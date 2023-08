El Bolsón: Cumplía prisión domiciliaria con una tobillera, pero la rompió para irse a bailar

En un fin de semana cargado de hechos policiales, otro sujeto fue detenido dos veces el sábado: primero amenazaba a sus rivales con un arma de fuego y más tarde agredió con un machete a un taxista. En otro disturbio, dos personas terminaron con heridas de arma blanca y una policía fue golpeada en el rostro por dos mujeres que quedaron detenidas.

Un singular episodio fue protagonizado por un joven del barrio Los Cipreses, quien en la madrugada del domingo decidió quitarse el elemento electrónico y trasladarse hasta la zona céntrica de la ciudad cordillerana para divertirse un rato en un boliche.

Sin embargo, “fueron los propios familiares quienes advirtieron a la guardia policial de la situación”, precisó el comisario Miguel Ángel Mariñanco. Más tarde, “una patrulla constató en el domicilio de la evasión de esta persona, quien finalmente fue hallado en la calle y nuevamente detenido”, agregó.

Con revolver y machete

Otro episodio fue protagonizado por un conocido personaje del ambiente delictivo, quien en la madrugada del sábado estuvo protagonizando incidentes en el centro de El Bolsón. “El personal de recorrida de prevención llegó hasta el lugar para tranquilizar los ánimos”, graficó el jefe policial consultado.

Sin embargo, “minutos después, una mujer se dio cuenta de que un individuo que se movilizaba con otro en un Chevrolet Corsa gris, seguía amenazando con un arma de fuego. De inmediato, se montó un operativo y se logró la intercepción del vehículo en la zona de los boliches. Allí se procede a la detención de dos hombres, mayores de edad y con domicilio en la calle Linares”, explicó Mariñanco.

“Al momento que descienden, a simple vista se observa tirado en el habitáculo un arma de fuego. Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien ordenó la requisa con presencia de dos testigos. Fue así que se secuestró un revólver calibre 32 largo y sin munición. Al parecer, este sujeto amenazaba a sus adversarios con un arma descargada”, indicó. Ambos recuperaron la libertad al mediodía.

No obstante, cerca de las 20 de la misma jornada, “una persona hizo un llamado pidiendo auxilio y solicitando la presencia policial sobre la avenida San Martín al 600, donde un hombre estaba con un machete en sus manos tratando de agredir a un taxista”, relató el comisario.

Para sorpresa de los uniformados, “se trataba del mismo sujeto que horas antes había sido detenido con el revólver”. Finalmente fue reducido y trasladado hasta la Comisaría 12°, donde “quedó detenido por amenazas agravadas por el uso de arma blanca”, al tiempo que durante la jornada del lunes el fiscal Marcos Sosa Lukman debía formular los cargos en su contra.

In fraganti

Por otra parte, personal de la comisaría de El Bolsón fue convocado este domingo al barrio Buena Vista (en el acceso sur), donde “a altas horas de la noche se detuvo a tres menores de edad transportando elementos sospechosos». En su poder, «tenían desde lámparas de emergencia hasta una notebook, una caña de pescar telescópica, un cepillo de acero, una lijadora y un taladro eléctricos, además de diferentes herramientas”.

En coincidencia, “un vecino de la calle Jujuy hizo la denuncia sobre el faltante de estos elementos, precisando que la vivienda en ese momento se encontraba desocupada”, recalcó Mariñanco. Como es de rigor en estos casos, se convocó a funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para la entrega de los adolescentes a sus progenitores.

Heridos

Asimismo, el fin de semana dejó “dos heridos de arma blanca en la zona de boliches, quienes fueron atendidas en la guardia del hospital”, confirmó el comisario Mariñanco.

Sin embargo, no quedaron claros los motivos de la agresión, ya que “el personal policial se entrevistó con ellos y manifestaron que no desean continuar con la acción penal”, señaló. Con todo, la investigación de oficio avanza.

En la misma batahola, “una policía fue agredida con golpes en el rostro y terminó con heridas de carácter leve. Por el hecho, se detuvo a dos mujeres, una con domicilio en Loma del medio y otra venezolana”, remarcó el jefe de la comisaría local.