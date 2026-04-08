El Bolsón cuenta con su Planta de Revisión Técnica Obligatoria fija

La localidad ya dispone de una Planta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) fija, ubicada en la intersección de calle José Hernández y Rivadavia, que funciona de lunes a viernes de 8 a 16. El servicio, a cargo de la empresa ITV SRL, atiende por orden de llegada y está destinado tanto a vehículos livianos como pesados, sin necesidad de turno previo.

Este avance responde a una demanda sostenida de los automovilistas de la zona, quienes solicitaban contar con un servicio permanente que evite traslados y facilite el cumplimiento de este trámite esencial. La instalación definitiva marca un cambio significativo respecto al sistema anterior, en el que la planta era móvil y operaba de manera temporal.

La concreción de esta planta fija representa un importante esfuerzo del Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, para acercar servicios a las comunidades del interior provincial. La iniciativa busca además fortalecer la conciencia vial y fomentar el mantenimiento preventivo de los vehículos que circulan por la región.

Contar con la RTO al día no solo es un requisito obligatorio, sino también una herramienta clave para mejorar la seguridad vial, reducir siniestros y cuidar la vida de conductores y peatones en toda la provincia.