El Bolsón cerró la primera semana de agosto con seis casos activos de coronavirus

La localidad de El Bolsón, cerró la primera semana de agosto, con seis casos positivos activos de Covid 19, todos los pacientes se encuentran internados en el hospital de área El Bolsón.

Desde la dirección del hospital se cambió el modelo de parte diario, por lo que no hay especificaciones si los pacientes positivos que se han ido sumando son contactos estrechos o sus nexos epidemiológicos aún no están definidos, tal el panorama descripto hace una semana atrás.

Si bien el intendente de la localidad Bruno Pogliano, en conferencia de prensa se encargó de remarcar que a nivel local no existen evidencias de circulación comunitaria, en los partes emitidos por el nosocomio local la frase que hacía referencia a dicha situación fue eliminada, limitándose a remarcar en sus observaciones, recomendaciones a la comunidad relacionadas a las siguientes medidas de prevención vigentes:

– Mantener la distancia social de 2 metros

– Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel

– Ventilación de los ambientes , limpieza y desinfección

– Obligatorio el uso de tapabocas al salir del domicilio

– Desinfectar los objetos que usen frecuentemente

– Prohibido compartir el mate( vaso, utensillos, etc)