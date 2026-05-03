El Boleto Educativo Chubutense superó los 57.000 beneficiarios en el inicio del ciclo lectivo

De esta manera se consolida este programa como una herramienta central para acompañar a estudiantes, docentes y auxiliares en toda la provincia.

El Ministerio de Gobierno subrayó la importancia del Boleto Estudiantil Chubutense (BECH) que garantiza la gratuidad del transporte público en los traslados hacia los establecimientos educativos, permitiendo el acceso a la educación en todo el territorio y representando un alivio concreto para miles de familias en un contexto económico complejo.

Durante las primeras semanas del ciclo lectivo, las inscripciones crecieron un 58,6% en comparación con el mismo período de 2025, reflejando una mayor demanda en este inicio de año. El alcance abarca a todos los niveles educativos y tiene un impacto directo en estudiantes, que representan el 88% de los beneficiarios.

En términos de inversión, durante los meses de febrero y marzo la Provincia destinó más de 900 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del programa y sostener la gratuidad del transporte para la comunidad educativa.

Trámite más ágil y 100% digital

En ese marco, el Gobierno del Chubut avanzó en la simplificación del proceso de inscripción, que desde este año se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma DINO. Esta modalidad permite gestionar el beneficio de forma más rápida, sin necesidad de traslados y desde cualquier punto de la provincia.

La inscripción para acceder al BECH permanece abierta hasta el 30 de abril y puede realizarse a través del asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466. A partir de esa fecha se encontrará habilitado el correo electrónico ssat.consultasbech@gmail.com, a través del cual se evaluarán y atenderán situaciones particulares. Quienes soliciten el alta fuera de término deberán enviar la siguiente documentación: Foto del frente y dorso del DNI actualizado (o constancia policial de domicilio), Constancia de alumno regular y Teléfono de contacto.

Puerto Madryn: innovación para una gestión más simple

En la ciudad de Puerto Madryn, la Provincia impulsó una mejora tecnológica en el sistema que utiliza la empresa de transporte público, que permite que la renovación del beneficio se realice de manera automática mensual, evitando que los usuarios deban concurrir todos los meses de forma presencial.

Este cambio marca una diferencia significativa respecto al esquema anterior, en el que, por las características del sistema implementado por la empresa de transporte, los beneficiarios debían renovar el beneficio mes a mes de manera presencial.

El nuevo sistema ya se encuentra implementado con resultados positivos, permitiendo concretar de manera efectiva las renovaciones automáticas correspondientes y simplificando el acceso al beneficio.

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