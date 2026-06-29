El Banco del Chubut suma una nueva funcionalidad en Home Banking para vincular tarjetas a Google Pay

La nueva funcionalidad permite agregar las tarjetas de débito Master Debit a Google Pay directamente desde Home Banking, de forma rápida, segura e inmediata.

El Banco del Chubut incorporó a su Home Banking una herramienta que permite a sus clientes vincular de manera directa las tarjetas de débito Master Debit a Google Pay, simplificando el proceso de enrolamiento y mejorando la experiencia de uso de los medios de pago digitales.

A diferencia del procedimiento tradicional, todo el proceso de vinculación se inicia desde el Home Banking del Banco, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. El sistema solicitará completar algunos datos personales y aceptar los términos y condiciones. Una vez finalizado ese proceso, la tarjeta quedará habilitada para su uso de forma inmediata, permitiendo realizar pagos en comercios utilizando únicamente el dispositivo móvil.

El proceso se realiza desde un canal previamente autenticado, con mecanismos de seguridad como la tokenización de los datos, la autenticación biométrica y la encriptación de la información, fortaleciendo la protección de cada transacción y reduciendo el riesgo de fraude. Los clientes, además, pueden continuar administrando sus fondos desde el Banco del Chubut, sin necesidad de transferir dinero a otras billeteras para realizar pagos desde el celular.

La funcionalidad ya se encuentra disponible para clientes que posean dispositivos Android con tecnología NFC y tarjetas de débito Master Debit del BCH.

Con esta nueva funcionalidad, el Banco del Chubut continúa incorporando mejoras que simplifican la experiencia de sus clientes, fortalecen la seguridad de las operaciones y acompañan la transformación digital de los medios de pago, ofreciendo cada vez más servicios desde sus propios canales digitales.