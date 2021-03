El Banco del Chubut informa que reanuda el débito de cuotas de préstamos

Es a partir de una comunicación del Banco Central que establece una transición gradual para los clientes que optaron por postergar el pago de cuotas, posibilidad que no se prorrogará a partir del 31 de marzo de 2021.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 provocó a partir de marzo de 2020 una serie de cambios significativos en todos los aspectos. A nivel bancario y en virtud de las circunstancias, desde abril de ese año se suspendió el débito automático de las cuotas de préstamos, en consonancia con Disposiciones del Banco Central de la República Argentina que facultaban a quienes no podían pagar, reprogramar sus cuotas.

A un año de tal situación, en BCRA, mediante una Comunicación del 25 de marzo de 2021 definió que ya no se prorrogará dicha posibilidad.

Por ello, el Banco de Chubut informa que se reanudará a partir del 01 de abril el cobro automático y por débito en cuenta de los préstamos. Esta medida alcanza a todos los clientes del Banco.

Por tal motivo, comenzarán a debitarse del saldo de sus cuentas vinculadas a los préstamos, los importes correspondientes a las cuotas con vencimiento a partir del 01 de abril de 2021.

Para todos aquellos clientes que presenten dificultades para abonar las cuotas, el Banco del Chubut recuerda que desde el mes de noviembre de 2020 se encuentra vigente una línea de reestructuración de préstamos personales que se pueden solicitar de manera on line mediante la página web.

Muchos de nuestros clientes han solicitado ya esta modalidad de refinanciación que permite acceder a una cuota más cómoda y ampliar el plazo de pago.

En el caso de los préstamos de empresas o PyMEs, deben ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta y se analizará cada situación en particular.