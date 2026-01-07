El Banco del Chubut brindará medidas de alivio financiero a damnificados por los incendios en la cordillera

Por decisión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, la entidad crediticia provincial pondrá en marcha una línea especial que contempla beneficios para quienes registren deudas con tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras.

Ante los incendios forestales que afectan a parte de la cordillera de la provincia, por decisión del gobernador del Chubut Ignacio «Nacho» Torres, el Banco del Chubut brindará medidas de alivio financiero a los damnificados por estos siniestros.

En este sentido, la entidad crediticia provincial está diseñando una línea especial para atender a clientes de la institución, destinada a acompañar a los prestadores de servicios turísticos, productores y a todas las personas afectadas directamente por esta situación.

Tal como lo anticipó el propio gobernador, la medida contempla alternativas para quienes registren deudas con tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras.

En los próximos días desde el Banco del Chubut se informarán los alcances, condiciones y requisitos para acceder a esta línea especial, que tendrá como epicentro la Gerencia Regional Esquel debido a la cercanía con la Comarca Andina.

De esta manera, el Banco del Chubut reafirma su compromiso de estar presente y acompañar a la comunidad en momentos difíciles, trabajando en forma conjunta con los municipios de la zona afectada.