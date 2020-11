El Banco del Chubut advierte sobre nueva modalidad de estafas

Simulan ser oficiales de cuenta y contactan seguidores simulando un chat oficial en el que le piden datos personales y financieros sobre sus cuentas.

El Banco del Chubut advierte que se están registrando en todo el país una serie de perfiles apócrifos en redes sociales de personas que, simulando ser oficiales de cuenta de una entidad financiera, interactúan con los clientes y de esta forma le extraen información clave sobre sus cuentas.

A las modalidades de llamados telefónicos o correos electrónicos engañosos se suma ahora la creación de perfiles apócrifos emulando ser ejecutivos de entidades financieras en atención online. De esta forma intentan obtener datos clave de los clientes, con los que pueden acceder a sus cuentas bancarias.

Por tal motivo el Banco del Chubut aclara que sus redes sociales oficiales sólo ofrecen información de servicios o promocional y brindan respuestas genéricas a las dudas operativas de los clientes. Asimismo advierte que no existen oficiales de cuenta de la entidad provincial que operen de manera virtual con cuentas propias y recuerda que el canal oficial de consultas es el de Atención al Cliente, al que se accede mediante la página web www.bancochubut.com.ar.

Por último, la entidad recuerda las medidas de seguridad a tener en cuenta en cualquier circunstancia para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

– Las claves de acceso tanto de cajeros como de home banking son personales, por lo que no se debe permitir que otras personas las conozcan.

– El banco nunca pedirá datos confidenciales ni claves a través de llamados telefónicos, mensajes de texto, chats de redes sociales ni correos electrónicos, por lo que se recomienda no proporcionarlos jamás en ninguna comunicación.

– No proporcione los números de su tarjeta de crédito mediante llamados telefónicos, mensajes, chats, ni mails, salvo en operaciones online realizadas en plataformas oficiales con garantías de respaldo (Infotarjetas para Patagonia 365, Visa Home, Master Consultas)

– No solicite ayuda a terceras personas desconocidas para efectuar transacciones en cajeros automáticos o homebanking.

– Recuerde que las operaciones realizadas por el cliente son de su exclusiva responsabilidad, como así también aquellas efectuadas por un tercero al que le haya permitido el acceso a sus datos de seguridad.