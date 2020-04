El Banco del Chubut abrirá el viernes para pagar jubilaciones y beneficios sociales

El Banco del Chubut S.A. abrirá sus puertas en horario habitual el próximo viernes y durante los días hábiles subsiguientes hasta el 12 de abril, para la exclusiva atención de Jubilados y beneficiarios de prestaciones de ANSES. La asistencia a las sucursales es recomendada solamente en aquellos casos en los que el cliente no pueda resolver sus necesidades a través de los medios de pago electrónicos como homebanking, cajeros automáticos y tarjetas de débito; y se realizará con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas.

La apertura de las sucursales se encuadra en lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en el marco de la prolongación de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 12 de abril.

En este sentido el organismo nacional resolvió mediante Comunicación A6949, que las entidades financieras “abrirán sus sucursales a partir del viernes 3 de abril sólo para la atención de beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de aquéllos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) u otro ente administrador de pagos”.

No obstante, el Banco del Chubut recomendó a su clientela que en el contexto que atraviesa la comunidad, es recomendable la utilización de los medios electrónicos como cajeros automáticos, homebanking y pago a través de débito o de Vale PEI para evitar la asistencia – sobre todo de personas mayores- a lugares públicos con concentración de personas.

Durante el período de atención al público quienes asistan deberán hacerlo en cumplimiento con las medidas de saneamiento ya difundidas, respetando los espacios de distancia y la cantidad de personas que – dependiendo del edificio de cada sucursal- sea conveniente dejar ingresar de manera simultánea.

Cabe señalar por otra parte que conforme lo determinado por el BCRA, los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, cuyas cuotas vencen entre hoy y el 30 de junio de 2020, no devengarán intereses punitorios.

Finalmente se indica que en el caso de los vencimientos de tarjetas de crédito, los clientes de las entidades podrán cancelarlos el 13 de abril, sin ningún recargo y que desde ahora, la tasa de financiamiento no podrá superar el 49%.