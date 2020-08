El auto robado en Las Golondrinas apareció abandonado en un barrio de El Bolsón

El automóvil robado la tarde del jueves alrededor de las 17:30 horas, un VW Polo, en una propiedad de Las Golondrinas, apareció abandonado en la vecina localidad rionegrina de El Bolsón, en el Barrio Alma Fuerte en Loma del Medio. En el lugar actúan peritos de criminalística de unidad 12 El Bolsón.

El hecho delictivo, tuvo como blanco una propiedad privada, de un conocido matrimonio ambos profesionales de la salud pública, al momento de que los miembros de la familia se encontraban ausentes realizando caminata diaria de rutina.

La vivienda se encuentra enclavada sobre la ruita nacional 40, a la altura del kilómetro 1907 aproximadamente, y todo indicaría que él o los autores materiales del hecho, habrían realizado un seguimiento previo de los movimientos familiares, aprovechando la ausencia de estos para ingresar a la casa por una ventana , sustrayendo del interior varios elementos de valor( notebook, teléfonos celulares, cámara fotográfica y un monto de dinero en efectivo etc.) , al tiempo que tomaron las llaves del rodado que se encontraba estacionado bajo un techo lindero a la vivienda, para huir del lugar en el automóvil un VW Polo, que pasadas las 08:30 de hoy fue encontrado en la vecina localidad rionegrina de El Bolsón.

En principio las imágenes muestran al rodado sin daños externos, ahora resta saber los resultados de los peritos actuantes en el lugar, desconociéndose hasta el momento la identidad de los autores.

En dialogo con Noticias de la Comarca, el comisario de El Hoyo, Darío González, indicó que personal policial alertado por los damnificados sobre el hecho, tomó inmediata intervención realizándose las actuaciones de rigor en el lugar, con la intervención de la división de criminalística e investigaciones de la Comarca. Al tiempo que se alertó a comisarías de localidades vecinas, entre ellas la unidad 12 de El Bolsón; y se solicita el pedido del secuestro del rodado.

Gonzales, confirmó que alrededor de las 08:30 horas, desde unidad 12 se les avisa que el rodado había aparecido abandonado sin ocupantes en un lugar público en el Bº Alma Fuerte en la zona denominada Loma del Medio.

Por haberse encontrado el rodado en jurisdicción de la provincia de Rio Negro, las pericias de rigor lo hace personal de científico de Unidad 12 El Bolsón, luego vía exhorto se le da continuidad al trámite judicial en Chubut.

Si bien la tipificación legal del delito, la pone el ministerio publico fiscal, en principio por las características del hecho en donde no se forzó ni rompió ninguna abertura para ingresar a la vivienda, se estaría hablando de hurto agravado por la altura.

El robo del rodado con su posterior hallazgo en la vecina localidad de El Bolsón, pone de nuevo en el tapete de discusión, el uso de los caminos alternativos que conectan ambas provincias y la falta de disponibilidad de personal policial en las comisarías de Lago Puelo para cubrir y/o ejercer control en los mismos.

Al respecto Gonzales, señaló que es un tema que se ha planteado a las autoridades competentes en el tema, y que se trata de pasos y caminos alternativos que no son clandestinos, ya que son caminos habilitados, que en el marco de la situación de pandemia por Covid 19, son arterias que no se deberían usar, pero la situación escapa a la realidad y disponibilidad de recursos de la policía para mantener puestos fijos en dichos caminos; ya que no es la policía la que debería cortarlo.