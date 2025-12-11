El arduo operativo lleva diez días y es coordinado por la Secretaría de Bosques provincial

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, despliega un amplio número de recursos humanos y materiales para combatir el incendio forestal detectado el primero de diciembre en la zona de El Turbio.

Más de 100 personas, entre combatientes y equipos de apoyo dependientes de diferentes instituciones, son parte de un arduo operativo que lleva diez días y es coordinado por la Secretaría de Bosques provincial, a cargo de Abel Nievas.

Este martes las operaciones planificadas se adecuaron asignando una parte del personal a realizar un ataque directo con agua y herramientas manuales y en simultáneo sofocar focos secundarios del flanco izquierdo.

Al mismo tiempo, los brigadistas llevaron adelante la construcción de una faja cortafuego con despeje de material desde el sector de Puesto de Vigueras hasta el Río Turbio para realizar el ataque indirecto previsto.

Para hoy, está programada la continuidad de tareas sobre el flanco izquierdo, cerca de la cabeza para realizar ataque directo con herramientas manuales y agua con el fin de combatir focos secundarios sobre la costa del Río Turbio.

Las tareas de control directo son complejas debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar. Además, la topografía y las condiciones de terreno dificultan el desplazamiento del personal y su seguridad. Hay presencia de material rodante.

Son parte del operativo las bases Golondrinas, Epuyén, Cholila, El Maitén, Lago Puelo, El Turbio, Brigada Nacional Sur del SNMF, ICE de Parques Nacionales (Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces) y el SPLIF de Río Negro.

Son diferentes las instituciones que acompañan, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Prefectura, Ejército Nacional Argentino, Ministerio de Educación, Hospital Rural y Regional Patagonia de AFE, entre otras.

Finalmente, cabe mencionar que están disponibles en la zona para operar en caso que las condiciones así lo permitan los siguientes medios aéreos: tres helicópteros con helibalde, un avión hidrante y dos aviones anfibios.

