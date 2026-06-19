El Almirante Irízar volvió a Puerto Madryn y Torres destacó la importancia de “honrar a nuestros héroes y mantener viva la causa Malvinas”

El gobernador visitó el rompehielos ARA “Almirante Irízar” en Puerto Madryn, en el marco de las actividades conmemorativas por el próximo 44° aniversario del histórico recibimiento a los excombatientes de Malvinas. El mandatario destacó el compromiso de la Provincia con la construcción de una memoria activa sobre la causa Malvinas, reivindicó el papel de Chubut en aquella gesta y remarcó la importancia de “honrar a nuestros héroes y transmitir, generación tras generación, que las Malvinas son argentinas”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, visitó este jueves el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, amarrado en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, en el marco de las actividades organizadas para este viernes por el 44° aniversario del “Día que Madryn se quedó sin pan”, una de las fechas más significativas en la memoria colectiva de la provincia y de la causa Malvinas.

Durante la recorrida, el mandatario valoró la presencia de la emblemática embarcación en la ciudad por segundo año consecutivo y destacó su relevancia para la defensa de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur y la Antártida.

“Es un orgullo poder contar nuevamente con una embarcación tan representativa para la Argentina. Su presencia en Puerto Madryn adquiere un significado especial en una fecha tan emotiva para nuestra provincia y para todos aquellos que mantienen viva la memoria de Malvinas”, expresó Torres.

Memoria activa y compromiso con la causa Malvinas

El Gobernador ratificó además el compromiso de la Provincia con una política sostenida de memoria y reconocimiento a los veteranos y caídos en la guerra.

“Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia, comprendan lo que significó Malvinas para la Argentina y mantengan vigente una causa que nos une como país. Tenemos la responsabilidad de seguir transmitiendo ese legado para que el reconocimiento y el respeto hacia nuestros héroes perduren en el tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, Torres destacó el valor simbólico del “Día que Madryn se quedó sin pan” y aseguró que se trata de una fecha que merece una mayor visibilidad a nivel nacional.

“Es una jornada de profundo significado para todos los chubutenses. Tenemos que seguir trabajando para que cada vez más argentinos conozcan lo que ocurrió aquí y el papel que tuvo nuestra provincia en uno de los capítulos más sensibles de nuestra historia reciente. Malvinas forma parte de la identidad de Chubut”, afirmó.

Fuerzas Armadas y comunidad

Durante la visita, el mandatario también puso en valor la importancia de fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

“Estas actividades permiten acercar a la comunidad al trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, generar espacios de encuentro y reconocimiento. La mejor manera de homenajear a nuestros héroes es mantener viva su memoria, unir a las familias y fortalecer los lazos que nos identifican como comunidad”, señaló.

Un símbolo de la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida

En el marco del aniversario del “Día que Madryn se quedó sin pan”, se llevarán adelante tres jornadas de puertas abiertas, durante los días viernes, sábado y domingo, de 10 a 18 horas, en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena, con la participación del ARA “Almirante Irízar”, la Corbeta ARA “Robinson” y el Patrullero Oceánico ARA “Storni”, los cuales podrán ser visitados por toda la comunidad en los horarios establecidos, en una actividad coordinada entre el Apostadero Naval Puerto Madryn, la Administración Portuaria de Puerto Madryn y la Municipalidad local.

El ARA “Almirante Irízar” es uno de los buques más emblemáticos de la Armada Argentina y cumple un rol estratégico en las campañas antárticas nacionales. A lo largo de su trayectoria ha sido fundamental para el abastecimiento de las bases argentinas en la Antártida, el traslado y relevo de personal, el apoyo a la investigación científica y las operaciones logísticas y de rescate.

Su llegada a Puerto Madryn constituye además una oportunidad para acercar a la comunidad a la labor que desarrolla la Armada Argentina y reafirmar el vínculo histórico de la ciudad con la causa Malvinas, el Atlántico Sur y la presencia permanente de la Argentina en la Antártida.

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