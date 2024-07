El agua potable, un tema todavía crucial para muchos vecinos de Lago Puelo

“Nuestro pueblo está rodeado por un lago, dos ríos, múltiples arroyos y varias vertientes, es lamentable que no podamos abastecer a los vecinos en tiempo y forma”, reconoció ayer el intendente Iván Fernández.



En esta localidad del oeste chubutense viven alrededor de 20 mil personas, donde la mayor complicación de abastecimiento del vital elemento se refleja en los parajes Las Golondrinas y Cerro Radal (con unos tres mil habitantes), debido a los niveles de altitud y diferencia con el valle.

Hay que agregar que en la última década se radicaron en el sector cientos de nuevas familias, quienes ocuparon de manera irregular tierras fiscales y ahora hay que proveer de servicios esenciales. De igual manera, el municipio tiene planificado sobre la ruta nacional 40 otros desarrollos urbanísticos sociales y comerciales.

Acerca de las posibles soluciones, el jefe comunal recordó que “en su momento habíamos proyectado hacer una captación desde el arroyo Catarata. Durante la gestión de Augusto Sánchez se trabajó en el tema, incluso se llamó a licitación con un presupuesto importante del gobierno nacional, pero quedó desierta porque no hubo empresas interesadas en la obra”.

Insistió con que “el proyecto técnico está y habrá que enfocar la gestión en conseguir la financiación necesaria, aún cuando sabemos que el panorama a nivel nacional es complicado. No obstante, el gobernador Nacho Torres ha dicho que en la provincia habrá obra pública”.

Con fondos aportados por el Enhosa, en febrero de 2022 se licitó la obra de captación de agua desde el arroyo Catarata y su distribución en la zona de Las Golondrinas y Cerro Radal, en el marco de un programa que también preveía cuatro obras que “responden a un plan directriz de agua para todo Lago Puelo”.

En tanto, Iván Fernández adelantó que “para no tengamos falta de agua en el verano siguiente, vamos a atacar y trabajar fuertemente con las perforaciones planificadas esta semana con el presidente del IPA, Esteban Parra, y que seguramente serán parches puntuales en algunos parajes hasta que aparezca la solución definitiva”.

Riberas

De norte a sur, Lago Puelo está atravesado por los ríos Quemquemtreu y Azul, para desembocar en el espejo lacustre y formar parte de una cuenca con salida al Pacífico, en Chile.

Durante las gestiones anteriores de Iván Fernández (de 2003 a 2015), “dejamos de darle la espalda y avanzamos con una serie de obras que incluyeron la intervención de los cauces para evitar inundaciones, además de terraplenes y un camino costero de varios kilómetros, con presupuesto aportado por el Instituto Nacional del Agua”, precisó.

“Ahora la idea es recuperar toda esa hermosa costanera que tenemos y ponerla en valor para nuestros vecinos y turistas en verano, principalmente en aquellos días de calor cuando se colapsan las playas del Parque Nacional Lago Puelo”, graficó.

Sumó que “también es un tema de seguridad, porque todos sabemos que estos últimos años no ha llovido la cantidad de milímetros que tienen que caer en esta zona. Los lugareños sabemos que cuando llueve en serio hay desbordes de los ríos y corren peligro los vecinos ribereños y los bienes de muchas familias. Son temas importantísimos para la comunidad y desde el primer día de mi mandato lo hemos puesto como política de estado”.

Tras reunirse con funcionarios del IPA, “se están haciendo todos los informes técnicos y ambientales para poder empezar a trabajar cuanto antes e intervenir rápidamente en algunos sectores que se observan muy peligrosos”, remarcó.