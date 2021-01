Educación y Salud presentaron el protocolo jurisdiccional para el regreso a clases presenciales

El documento fue aprobado en diciembre por el Ministerio de Educación de la Nación y elaborado en conjunto con los gremios docentes y de auxiliares. La ministra Perata ratificó que se trabaja sobre un formato con grupos reducidos que alternará clases presenciales con virtuales.

La ministra de Educación, Florencia Perata, y el ministro de Salud, Fabián Puratich, acompañados por los subsecretarios de Educación, Miguel Acosta, Silvia Reynoso y Claudio Márquez, se reunieron esta mañana con los representantes gremiales de docentes y auxiliares, para presentar el Protocolo Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales.

Además, durante la reunión que se prolongó durante tres horas, las autoridades educativas informaron el aumento de las partidas para la compra de elementos de higiene y la creación de un fondo COVID de $ 20 millones que se sumará al creado por el gobierno nacional por idéntico concepto. Esas transferencias podrán destinarse a la compra de elementos de higiene y desinfección.

El documento, que en diciembre último fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación, fue construido de manera conjunta durante 2020 por un consejo asesor integrado por funcionarios de las mencionadas carteras y los gremios, todos los cuales estuvieron presentes hoy. Llegaron hasta la sede de Educación, Gerardo Carranza (SITRAED), Santiago Goodman (ATECh), Gustavo Sarmiento (SADOP), Verónica Villanueva (UDA), Walter Casanova (AMET), Miguel López (SOyEAP), Jorge Ávila (ATE) y Cristian Salazar (UPCN).

Escuelas de período especial

A partir de la presentación del protocolo jurisdiccional, el Ministerio de Educación informó que el inicio del ciclo lectivo en las nueve escuelas de la provincia que funcionan con período especial (febrero-diciembre), en las regiones I y III, será el 8 de febrero, para que cada establecimiento pueda decidir, en base a lo que dispone el protocolo, la forma que aplicará para reorganizar los agrupamientos áulicos.

Por tal motivo, Educación informó hoy a las supervisiones técnicas generales y a las direcciones de Nivel, que las escuelas que funcionan bajo el régimen especial (febrero-diciembre) y que son la 58 de El Coihue, 60 de Ranquil Huao, 69 de Cushamen, 90 de Leleque, 717 de Cerro Radal, 25 de Lago Futalaufquen, 97 de Aldea Las Pampas, 740 de Trevelin y 716 de Río Senguer, iniciarán el ciclo lectivo 2021 el segundo lunes de febrero.

Regreso presencial

“Trabajamos para el regreso presencial a las aulas, sabiendo que volveremos a una escuela diferente, con agrupamientos reducidos y con módulos de permanencia más cortos. El ministro de Salud fue muy preciso al explicar que el virus es dinámico y que por ende las cuestiones epidemiológicas cambian a diario en cada una de las regiones”, dijo Perata.

En tal sentido, expresó que “es muy importante que se entienda que no vamos a volver a la escuela que veníamos transitando hasta marzo de 2020. El formato será alternado, según lo disponga cada establecimiento, entre presencialidad y virtualidad”, indicó tras la reunión.

Puratich, por su parte, subrayó que si bien los 20.900 trabajadores del sistema educativo se encuentran dentro del grupo prioritario para la vacunación, “independientemente de que ya estemos aplicando la vacuna y de que sigamos adelante con el plan Detectar, que es una poderosa herramienta que nos permite aislar los casos para cortar la cadena de contagios, los cuidados individuales son fundamentales y es imprescindible mantenerlos: distanciamiento, uso de tapabocas y lavado de manos”, insistió.

“Durante la reunión con los gremios aclaramos que la vacuna no es una condición sine qua non para comenzar las clases, porque independientemente de que se puedan vacunar los auxiliares y docentes, los niños, niñas y adolescentes no van a estar vacunados. Vamos a vivir en pandemia un año más, y nos tenemos que adaptar y aprender a convivir con ella. Por eso, es vital seguir insistiendo con los cuidados individuales”, indicó el titular de la cartera sanitaria.

Fondos COVID

En cuanto a la adquisición de elementos de higiene y desinfección, el subsecretario de Recursos y Servicios Auxiliares, Claudio Márquez, informó que la ministra dispuso la creación de un fondo COVID con recursos propios del Estado provincial de $ 20 millones, que alcanzará a los niveles obligatorios (Inicial, Primario y Secundario), Centros de Formación Profesional, institutos superiores y escuelas de gestión social.

Ese fondo, se sumará a las transferencias ordinarias que reciben las instituciones educativas que el año pasado totalizaron los $ 22,8 millones y que este ciclo lectivo serán de $ 34,2 millones, tras la decisión de incrementar un 50% las partidas.

Por otra parte, el Ministerio de Educación destinará $ 9,5 millones para la compra de mascarillas protectoras que se distribuirán entre docentes y auxiliares.

Además de estos aportes, las escuelas recibirán del Gobierno Nacional una transferencia especial para la adquisición de insumos de higiene, cuyo monto dependerá de la matrícula que posea cada institución.

Cambios en las rutinas

Perata, en tanto, informó que Chubut adherirá a los protocolos nacionales específicos, como el realizado por el INET para escuelas técnicas o por el INDOF para los institutos de Educación Superior.

“Será otra escuela, otros modos de habitar las aulas. El protocolo elaborado con los gremios plantea distintas posibilidades de agrupamiento, dependiendo de las características y realidad de cada escuela. Y como la situación es dinámica, el consejo asesor podrá siempre consensuar las modificaciones que la realidad imponga”, dijo.

Además, subrayó que “hay padres que manifiestan el miedo a que sus hijos vuelvan a la escuela, vamos a trabajar para bajar esos miedos porque la escuela es una obligación y un derecho, y vamos a trabajar con Salud para garantizarlos”.

—