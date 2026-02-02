Educación Superior: inicia el segundo período de preinscripción a carreras dictadas en los Institutos Superiores de Formación Docente

La instancia está destinada a aspirantes interesados en carreras que aún cuentan con vacantes disponibles. La preinscripción se realizará desde este lunes 2 al 17 de febrero de manera virtual, a través del bot DINO.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa la apertura del segundo período de preinscripción a las carreras que se dictan en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD), correspondiente al ciclo lectivo 2026. Esta nueva instancia tiene como objetivo completar los cupos de aquellas propuestas formativas que no alcanzaron el mínimo requerido durante la primera etapa del proceso.

La preinscripción estará habilitada desde este lunes 2 hasta el 17 de febrero y se realizará de manera virtual a través del bot DINO del Gobierno del Chubut, disponible en WhatsApp al 280 460-3466. Dicha modalidad permitirá un acceso ágil y centralizado a la oferta de Educación Superior en toda la provincia.

Se recuerda que la presente instancia corresponde a una preinscripción. Cada Instituto Superior de Formación Docente informará oportunamente los procedimientos, plazos y requisitos necesarios para completar la inscripción definitiva, conforme a su normativa vigente.

Requisitos y proceso de inscripción

Podrán realizar la preinscripción quienes hayan finalizado el Nivel Secundario y cuenten con título en trámite o definitivo, así como también aquellas personas que adeuden materias de dicho nivel, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se encuentran habilitadas a inscribirse las personas mayores de 25 años que no posean título secundario, en el marco del régimen especial previsto en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior.

También podrán preinscribirse estudiantes extranjeros, conforme al marco regulatorio nacional y jurisdiccional aplicable, y estudiantes que soliciten formalmente pase desde una institución de Educación Superior a otra reconocida a nivel jurisdiccional, siempre que la carrera de destino otorgue un título oficial idéntico o equivalente. Finalmente, podrán acceder a esta instancia aquellas personas interesadas que no se hayan inscripto durante la primera etapa del proceso, quienes deberán optar por una única carrera.

Finalizado el período de preinscripción, a partir del 18 de febrero los Institutos Superiores de Formación Docente se comunicarán con las personas interesadas a fin de coordinar la presentación y validación de la documentación necesaria para completar el proceso de inscripción.

Segunda etapa y nuevas propuestas formativas

En esta segunda etapa, están habilitadas las carreras que aún cuentan con vacantes disponibles, con el propósito de garantizar el acceso a la formación docente y técnica en diferentes localidades de la provincia.

Entre las instituciones que participan de este proceso se incluyen los ISFD Nº 822, Nº 823 y Nº 824, que continúan fortaleciendo su propuesta académica y su matrícula para el próximo ciclo lectivo.

En el ISFD Nº 822, que funciona en las localidades de Gaiman y Dolavon, se ofrece el Profesorado de Educación Primaria y la Tecnicatura Superior en Producción Industrial de Alimentos. Por su parte, el Instituto Superior de Formación Docente Artística (ISFDA) Nº 823 brindará los profesorados de Artes Visuales y de Música, con actividades académicas que se desarrollarán en San Martín 1904, en el edificio de la Escuela Nº 193, en el horario de 18 a 22 horas.

En tanto, el Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) Nº 824 dictará las Tecnicaturas Superiores en Logística y en Producción de Multimedios, con cursada en Agustín Pujol 251, en las instalaciones de la Escuela Nº 736, de 18:30 a 22 horas.

Finalmente, este año también se destaca la incorporación de la Tecnicatura Superior en Gestión Integrada de la Calidad que funciona en el Instituto de Educación Superior 820 de Trelew, una novedosa propuesta formativa orientada a brindar herramientas técnicas vinculadas a los sistemas de gestión, la mejora continua y el fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas.

Carreras gratuitas

El Gobierno del Chubut reafirma así su compromiso con la formación integral de los estudiantes de la provincia, a través de una oferta diversa y territorialmente distribuida de propuestas de Educación Superior.

Estas políticas públicas, basadas en los principios de inclusión e igualdad de oportunidades, se ven fortalecidas por el carácter totalmente gratuito de las carreras, lo que permite garantizar el acceso a trayectorias formativas de calidad y favorecer una inserción más sólida y preparada en el mercado laboral local, en articulación con las necesidades productivas y sociales de cada región.

La oferta educativa completa se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Chubut, accesible desde chubut.gob.ar/NivelSuperior, y también puede consultarse en cada sede de los ISFD, y/o a través de sus canales institucionales oficiales.

—