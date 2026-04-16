Educación, Salud y Lotería del Chubut lanzan “Clic para cuidar”, una herramienta para prevenir consumos digitales problemáticos en niños y adolescentes

Se trata de un material pedagógico desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud del Chubut, con el apoyo del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut. Más de 1.000 cuadernillos llegarán a las escuelas primarias y secundarias de la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud, presentó este martes el cuadernillo “Clic para cuidar”, en un acto realizado en la ciudad de Rawson. Se trata de un material que forma parte del Programa Provincial Interministerial de Promoción de la Ciudadanía Digital Responsable y fue elaborado de manera conjunta entre ambas carteras, contando además con el apoyo del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut.

El objetivo de este nuevo recurso es brindar herramientas para la prevención de los consumos digitales problemáticos, especialmente aquellos vinculados a los juegos y las apuestas en línea.

Una herramienta para el cuidado y la prevención

El cuadernillo, del cual más de 1.000 ejemplares llegarán a las escuelas primarias y secundarias de la provincia, está dirigido a estudiantes de entre 10 y 13 años, así como a sus familias, equipos docentes y de salud, entendiendo que el abordaje de estas problemáticas requiere una participación articulada y corresponsable.

También será entregado a profesionales de los CIT (Centros Integrales de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo), y equipos de Adolescencia y Pediatría, entre otras especialidades. Además, el material estará disponible tanto en la web de la Secretaría de Salud como en la del Ministerio de Educación, en formato PDF.

Se trata de un material orientador que acompaña a las instituciones educativas y sanitarias desde una perspectiva integral, ofreciendo conceptos, orientaciones pedagógicas y propuestas de trabajo que promueven el uso responsable de las tecnologías digitales.

Analía Alfaro, coordinadora del Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Educativas (EOATE), y Valeria Nazar, directora provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Secretaría de Salud, destacaron que esta iniciativa surgió del trabajo conjunto entre ambos organismos para dar respuesta a una realidad que interpela a toda la comunidad.

En este sentido, subrayaron que los entornos digitales constituyen hoy espacios sociales donde niños y adolescentes construyen identidad, estudian y se vinculan, por lo que resulta fundamental el acompañamiento de las personas adultas responsables. “La prevención es, ante todo, la reconstrucción del lazo social y la defensa de la vulnerabilidad de nuestras infancias”, señalaron.

Formación y trabajo intersectorial

El documento tiene como propósito fortalecer la construcción de una ciudadanía digital crítica, basada en el cuidado, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la participación, promoviendo prácticas que resguarden los derechos de niños y adolescentes. Elaborado con el aporte de los psicólogos Jimena Petriello y Sebastián Quinteros, el material se organiza en cuatro unidades temáticas.

La primera introduce el concepto de ciudadanía digital y el marco legal vigente, junto con nociones vinculadas a la lógica del consumo y la cultura de la influencia. La segunda profundiza en los consumos digitales problemáticos, con especial atención a la ludopatía. La tercera enfatiza el trabajo en red desde la corresponsabilidad e intersectorialidad, destacando el rol de la escuela, el sistema de salud y las familias. Finalmente, la cuarta unidad presenta propuestas de actividades y secuencias didácticas diferenciadas para los niveles primario y secundario, brindando herramientas concretas para su implementación en el aula.

Además, Alfaro y Nazar resaltaron la importancia de este trabajo articulado y señalaron que el programa contempla la entrega de cuadernillos a todas las escuelas Primarias y Secundarias de la provincia; los mismos serán destinados a docentes, equipos de salud y familias. Asimismo, informaron que la iniciativa incluye instancias de capacitación continua a lo largo del año, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y promover el uso saludable de las tecnologías digitales en niños y adolescentes.

Con esta acción, el Gobierno del Chubut reafirmó su compromiso con la promoción de entornos digitales seguros y con el acompañamiento integral de las trayectorias educativas, invitando a las instituciones de toda la provincia a incorporar esta herramienta en sus prácticas pedagógicas y comunitarias.



