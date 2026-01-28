Educación pone en marcha un Dispositivo por la emergencia en Comodoro Rivadavia

La medida está destinada a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario cuyas trayectorias educativas se hayan visto afectadas por el derrumbe del Cerro Hermitte. El dispositivo contempla instancias de consulta virtual y atención presencial, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y acompañar a las familias.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa la puesta en funcionamiento de un Dispositivo de emergencia destinado exclusivamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, para atender las necesidades educativas de las familias afectadas en el marco de la situación excepcional generada por el derrumbe del Cerro Hermitte.

La iniciativa tiene como finalidad garantizar la continuidad de las trayectorias escolares de los estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario que se hayan visto obstaculizadas por esta emergencia, a través de un trámite ágil, claro y accesible para las familias.

Etapa 1: consultas y orientación por correo electrónico

Entre los días 2 y 5 de febrero, se habilitará una instancia de consultas virtuales para que las familias puedan realizar todo tipo de preguntas vinculadas a la escolaridad en este contexto, cambios de institución o situaciones particulares de trayectoria educativa.

Las consultas deberán enviarse al correo electrónico: educacion.emergenciacr@gmail.com

Desde el Ministerio de Educación se solicita, de ser posible, indicar en el asunto del mail el Nivel educativo sobre el cual se realiza la consulta (Inicial, Primario o Secundario), a fin de facilitar una atención más eficiente.

Etapa 2: atención presencial y acompañamiento personalizado

Del 9 al 20 de febrero, los supervisores de todos los niveles educativos brindarán atención presencial a las familias que lo requieran, en el horario de 9 a 13 horas, en la Delegación Administrativa de Comodoro Rivadavia, ubicada en Marcelino Reyes y José Fuchs s/n, Km 3.

Durante esta etapa se evaluarán las distintas situaciones de manera personalizada, con el objetivo de orientar, acompañar y resolver las solicitudes de cambio de escuela en el marco de la emergencia.

Finalizado el dispositivo, cualquier cambio, duda o consulta posterior se podrá continuar realizando acercándose a las supervisiones, cuyos agentes se encuentran capacitados para la orientación, escucha y evaluación de alternativas, procurando una resolución a la brevedad posible, en función de cada situación particular.

El Ministerio de Educación reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades educativas de Comodoro Rivadavia en este contexto excepcional, priorizando el derecho a la educación, la continuidad pedagógica y el bienestar de todos los estudiantes.

