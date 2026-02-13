Educación abrió convocatoria a cobertura de cargos de Inglés en escuelas primarias de toda la Provincia

Se trata de conformar listados de agentes idóneos que acrediten dominio del idioma inglés, con el objetivo de cubrir interinatos y suplencias a término durante el Ciclo Lectivo 2026.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación del Chubut, informa la apertura de la convocatoria destinada a la cobertura de interinatos y suplencias a término en el área de Inglés, para el nivel primario de gestión estatal en todas las regiones de la provincia, en el marco del Ciclo Lectivo 2026.

La convocatoria está dirigida a docentes de educación primaria y secundaria que certifiquen dominio del idioma inglés, a estudiantes avanzados de la carrera del Profesorado de Inglés, a personas con título de nivel secundario que acrediten conocimientos del idioma y a aquellos agentes que se hayan desempeñado como idóneos durante el Ciclo Lectivo 2025. La iniciativa busca garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer la enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas primarias provinciales.

La inscripción estará habilitada del 18 al 24 de febrero y se realizará de manera virtual a través del formulario disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/3LTTzjb

Finalizado el período de inscripción, las personas postulantes deberán rendir las pruebas de idoneidad correspondientes. Solo quienes aprueben dichas instancias serán incorporados al listado para el ofrecimiento de vacantes.

Requisitos y condiciones de inscripción

Al momento de la inscripción, los interesados deberán presentar copia del Documento Nacional de Identidad, copia de títulos y/o antecedentes profesionales y la certificación que acredite el dominio del idioma inglés. Toda la documentación será considerada en el marco de la normativa vigente para la conformación de los listados de agentes idóneos.

Pruebas de idoneidad y programa de acompañamiento

La evaluación de idoneidad constará de dos instancias obligatorias, una escrita y otra oral, ambas de modalidad virtual. La prueba escrita se realizará mediante la plataforma Google Forms el día 27 de febrero de 2026, mientras que la instancia oral se llevará a cabo a partir del 2 de marzo de 2026 a través de Google Meet. La aprobación de ambas instancias con una calificación no menor a seis (6) permitirá a los aspirantes desempeñarse en cargos del nivel primario, como interinos o suplentes, con carácter de designación a término.

Asimismo, los agentes idóneos que resulten designados serán incorporados al Programa de Acompañamiento a Idóneos 2026, cuyo objetivo es acompañar y monitorear las prácticas áulicas. La participación en dicho programa es obligatoria y su incumplimiento será motivo de baja del agente del listado correspondiente.

Para realizar consultas o solicitar información adicional, las personas interesadas podrán comunicarse al correo electrónico lenguasextranjeras@chubut.edu.ar. Asimismo, se encuentran disponibles como material de referencia los diseños curriculares provinciales, accesibles en bit.ly/4axRhyg y el cuadernillo de recursos English is fun, disponible en bit.ly/3OGzcXt

