Durante el fin de semana Fiscalía coordinó diversas búsquedas de personas desaparecidas

Durante el fin de semana, el Ministerio Público Fiscal encabezó distintas intervenciones vinculadas a denuncias ante desaparición de personas en General Roca y Viedma dirigiendo las tareas de búsqueda realizadas por agentes de la Policía provincial.

En General Roca se registraron cuatro denuncias en el turno cubierto por el fiscal Gastón Britos Rubiolo. Entre ellas, dos correspondieron a adolescentes alojados en el CAINA, cuya ausencia fue informada por operadores de la institución el viernes a las 18 horas. Como resultado de esas diligencias, uno de los jóvenes fue hallado el sábado a las 20 horas en el domicilio de su madre y el otro regresó al espacio en el que reside a las 21:30. Ambos continúan alojados en el CAINA.

En tanto sigue vigente la búsqueda de Cintia Campos, cuya denuncia fue realizada ayer en sede policial, pero había sido vista por última vez el 9 de junio pasado. Cintia es de contextura delgada, mida aproximadamente 1,59. Es de tez blanca y tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros y con rulos.

En esa ciudad valletana se busca también a Axel Ezequiel Aguilar de 1.75 metros de estatura, de tez trigueña, ojos color marrón oscuros y una cicatriz en la ceja derecha. La última vez que lo vieron, en cercanías a la intersección de las rutas 65 y 6, vestía un jean cargo color mostaza, y parka color negra.

En Viedma,la fiscal Paula de Luque, recibió a las 5:50 del lunes 15 de junio una denuncia por la desaparición de un adolescente de 15 años. Su madre informó que el joven había salido de su domicilio el domingo a las 20:45 en bicicleta, sin brindar mayores precisiones sobre su destino. El adolescente regresó por sus propios medios a su hogar, pocas horas después de la presentación policial.

Estas actuaciones se enmarcan en lo dispuesto por el protocolo de Búsqueda vigente en la provincia, aprobado por la Procuración General en el año 2017, al mismo tiempo que entrara en vigencia el Código Procesal Penal acusatorio. Dicho instrumento establece que toda denuncia debe ser atendida de manera inmediata, sin esperar el transcurso de 24 o 48 horas, ya que las primeras horas resultan determinantes para una búsqueda eficaz.

Mientras que la Policía de Río Negro tiene a su cargo la recepción de la denuncia, la obtención de información relevante y la ejecución de las diligencias de búsqueda, el protocolo asigna al Ministerio Público Fiscal la dirección de la investigación y la coordinación de las medidas necesarias para localizar a la persona buscada. Todas las tareas se realizan bajo un esquema de actuación articulada con otros organismos cuando las circunstancias del caso así lo requieren.

Ver Protocolo de actuación ante la desaparición de personas y búsqueda de niños/as desaparecidos

La normativa también pone especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes y de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo una respuesta rápida, coordinada y sostenida hasta lograr su localización.