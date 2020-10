Dos jueces de Comodoro pidieron que Arcioni dé un paso al costado

Los jueces de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Miguel Ángel Caviglia y Alejandro Soñis , días atrás hicieron fuertes declaraciones contra el gobierno provincial, por el atraso en el pago de salarios, al punto de pedir que el gobernador Mariano Arcioni de un paso al costado. Cuestión que generó reacción del mandatario quien indicó que denunciará por mal desempeño de sus funciones a los jueces.

Caviglia y Soñis además de cuestionar el exceso de empleados públicos y calificar a la zona del Valle como un lugar lleno de “ñoquis”.

En declaraciones públicas, ambos jueces expresaron “estamos muy preocupados con esta situación y más allá del pago de nuestro salario que nos adeudan al día de la fecha tres meses devengados y el medio aguinaldo correspondiente al mes de julio, nos encontramos en una situación realmente agobiante, mucha gente desesperada porque no hay ningún tipo de respuestas del Gobierno provincial.”

“No hay más que versos y expectativas y lo único que hacen es endeudarnos más a la provincia y no dar ningún tipo de respuestas a algo que no admite más espera”, manifestó el juez, en un tono inusual para un magistrado para referirse a otro poder del Estado.

Caviglia aclaró que están evaluando llevar adelante algún tipo de medida: “La situación está muy tirante y no creo que pasen muchos días para que se resuelva”, dijo sin aclarar a qué se refería.

Soñis, por su parte comentó que “vemos muy preocupados y con mucho enojo los ataques al sistema de justicia, es un desprestigio continuo. El otro día veíamos con bastante desazón que querían hacer creen el problema económico de la Justicia tenía que ver con el nivel de sueldos que había por parte de algunos poderes. Yo creo que ya nadie cree esta situación, es difícil creer que tenga que ver con el nivel de sueldos, además de que no lo ganamos, directamente no lo percibimos”.

Además disparó más fuerte: “A mí me preocuparía más el nivel de corrupción que pueda haber en algún lugar determinado de la provincia que el nivel de sueldos que están devengados y no percibidos”, expresó.

Manifestó también que no cobrar hace más de tres meses les ha generado perjuicios concretos con compromisos que tienen y no pueden afrontar “la situación es insostenible”.