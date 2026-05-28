Dos allanamientos positivo por abigeato en la localidad de El Hoyo

Personal de la División Investigaciones Rurales llevó adelante dos diligencias de allanamiento relacionadas a un hecho de Abigeato ocurrido en la Localidad del Hoyo.

Como resultado de las diligencias se realizo el secuestro de 13 Bolsas de nylon conteniendo distintos cortes de carne vacuna; una pieza entera de cuarto vacuno; una Sierra; dos cuchillos; una remera con manchas hemáticas

Ante los resultados obtenidos en la primer diligencia y habiéndose detectado indicios firmes y convincentes es que se solicitó una segunda Orden de Allanamiento,en ese marco se registro el domicilio lindante al primer involucrado, dando como resultado el secuestro de 43 piezas de distintos cortes de vacuno de reciente faena ,los cuales se hallaban ocultos debajo de un colchón de hojas próximo a un cerco perimetral.

Colaboraron en las diligencias personal policial dependientes de la División Policial de Investigaciones Comarca Andina, Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada GRIM, personal de Comisaria Distrito El Hoyo y personal de Policía Científica.