Docentes autoconvocadas de la Comarca Andina se manifestaron sobre Ruta Nacional 40

A partir de la media mañana de hoy y pasado el medio dia trabajadoras del Ministerio de Educación de Chubut, se movilizaron sobre la ruta nacional 40 a la altura del Paralelo 42º, en la Comarca Andina, con corte intermitente del tránsito portando pancartas alusivas al reclamo, basado en dos puntos principales, la vulneración de los derechos del acceso a la educación y la salud, y el atraso del pago de los salarios adeudados.

NOTA A VOCERA DEL RECLAMO 👇👇



Adriana, vocera de las trabajadoras en pie de reclamo, expresó “Volvemos a reiterarle al gobierno, exigiéndole que no vulnere mas el derecho a la educación y la salud de todos los chubutenses y en segundo lugar el pago de los haberes adeudados, se nos debe junio, Julio y aguinaldo y ya podemos decir a esta altura que en unos días más se nos va a deber agosto”.

“Es desesperante la situación de un montón de compañeras y compañeros que viven solamente del sueldo del Estado, otros tenemos la suerte tal vez de tener otros ingresos”, subrayó la docente .

Respecto a ¿cómo se hace para afrontar la vida diaria familiar y por otra parte tener que cumplir las tareas desde la virtualidad, sin recibir el pago de los haberes en tiempo y forma,” la respuesta “La forma es primero endeudarse, las tarjetas están todas al rojo vivo, se nos exige brindar clases virtuales cuando muchos no pueden pagar el servicio de internet . Volvemos a reiterar que lo más grave de esto es la vulneración desde hace tres años de los derechos a la educación, es tremendo lo que está pasando, me parece que hoy no estamos pudiendo salir más voces a reclamar y visibilizar la situación, le pido a la comunidad que se sume, no solo a los trabajadores estatales, todos tenemos hijos en edad escolar y en algún momento necesitamos ir al hospital, es momento de salir todos a reclamar con los recaudos que son necesarios en este momento de pandemia. Queremos agradecer a las autoridades a cargo de la seguridad que nos permiten con respeto y cuidado expresarnos”.

La columna de manifestantes, este miércoles en el Paralelo 42º del Chubut se caracterizo por estar integrada por mujeres todas auto convocadas, al ser consultadas por dicha realidad la vocera del grupo dijo “Se dio así… se ve que estamos ahí en el plan de lucha constantemente, invitamos a todas y todos a participar, vamos a tratar de sostener el reclamo semanalmente los días miércoles a partir de las 10 horas, hasta que esto se regularice, así que cuando más seamos mejor”.

Los cortes intermitentes no duraron más de 3 o 4 minutos, sin generar malestar en los transeúntes que muchos de ellos alentaban el reclamo sumando bocinazos en apoyo. “Nuestra intención es hacer visible el reclamo, y que nos puedan acompañar desde ese lugar, el respeto y la empatía”, sostuvo Adriana.