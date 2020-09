DIA DE LA SANIDAD: ENFERMERÍA HACE OIR SU VOZ

COMPARTIMOS AUDIO NOTA CON LILI SOTO Y GUIDO SANTANA ENFERMEROS DEL HOSPITAL DE EL BOLSON



NOTA ELEVADA AL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HAEB:

El Bolsón 21 de septiembre de 2020.

Sra. Jefa de departamento de Enfermería

Lic. Silvana Aguilar

Área de Recursos Humanos

Sector gremial A.T.E.

Sector gremial U.P.C.N.

C.A.T.A. Hospital de Área El Bolsón.

Por un día de la sanidad haciendo oír nuestra voz.

¡Enfermería no se calla más!

Este año 2020 donde fuimos declarados el año de enfermería por la OMS y se cumple el bicentenario del nacimiento de la pionera Florence Nightingale. Necesitamos decir basta! Y pedimos a las autoridades que nos respeten y nos otorguen nuestros derechos.

La pandemia nos tiene que servir para que nos reconozcan como profesionales y cuando la recordemos, sepamos que nos sirvió para unirnos, con derechos y reconocidos por la sociedad. Que sirva el esfuerzo que hicimos y los colegas que perdieron su vida quedaran en la memoria colectiva de cada enfermero. Para que definitivamente LA ENFERMERIA que es lo más importante en el sistema de salud sea reconocida como pilar en la salud pública y privada. En esta gesta de los trabajadores de salud necesitamos para poder continuar en esta tarea titánica en cada jornada donde nos estamos enfermando, que se nos escuchen nuestros reclamos en los espacios de poder, en salud pública y se nos brinden los derechos que, por años, por no decir nunca fueron atendidos, y hoy somos esenciales con obligaciones, y sin derechos.

Es fundamental avanzar en un esquema de reconocimiento de la enfermería como profesionales de la salud. Lograr equidad de género de una actividad integrada en un 70% por personal femenino. Fortalecer el marco normativo para otorgar condiciones de trabajo dignas y jerarquizar a todo el personal de enfermería de nuestro país.

Necesitamos la modificación de La ley (24004) que amplíe derechos y salde históricas deudas. Que rio negro se adhiera a esta ley ampliando nuestros derechos.

*Los principales puntos de la reforma son:

✅1. Reconocimiento e ingreso a la carrera de profesionales de la salud (art. 3)

✅2. Declaración de la actividad de enfermería como causante de riesgo, penosidad, insalubridad y agotamiento prematuro (art. 24)

✅3. Anticipo de la edad jubilatoria con 52 años las mujeres, 55 los hombres y 25 años de aporte, reducción jornada laboral a 6 horas diarias, vacaciones profilácticas, licencias por stress (art. 24)

✅4. Declaración como personal esencial del servicio de salud (art. 2 y 9)

✅5. Pase libre en peajes y transporte público (art. 9)

✅6. Licencia por violencia de género y cupo laboral LGTBI (art.9)

✅7. Protección del embarazo y lactancia (art.24)

✅8. Creación de la Autoridad de Aplicación Consejo Federal de Enfermería (art. 16 y 17) *

Para que los que vengan después solo se preocupen por capacitarse y ejercer de la mejor manera esta profesión.

No queremos privilegios, queremos lo que nos corresponde.