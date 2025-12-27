Deuda de Nación con jubilados del Chubut: Torres se reunió con Santilli para reclamar el pago de ANSES con la caja previsional provincial

El gobernador de la provincia viajó a primera hora de este viernes a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior. «Abrimos una instancia de negociaciones para que se cumpla con lo adeudado» destacó, y aseguró que «a diferencia de otros gobernadores, no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros jubilados».

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, reclamó este viernes ante el Gobierno Nacional la deuda de 51.000 millones de pesos que la ANSES tiene con la caja previsional de la provincia.

Torres destacó «el inicio de una instancia de negociaciones con la Nación» luego de reunirse en Buenos Aires con el ministro del Interior Diego Santilli, tras haber viajado expresamente a primera hora de esta mañana.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo ratificó que «iremos a la Justicia por esta deuda que no sólo es histórica, sino que también está certificada por autoridades de ANSES y actualmente no se saldó» y agregó que «no estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses».

«La deuda que tiene el gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna», remarcó el Gobernador, sumando a ello que «podemos sentarnos y negociar, pero a diferencia de otros gobernadores, no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros adultos mayores».

Durante el encuentro, al que concurrió acompañado por el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, el gobernador planteó «los reiterados incumplimientos que se vienen registrando desde el año 2017», obteniendo el compromiso de avanzar en un esquema de trabajo «que permita dar una respuesta definitiva a los jubilados del Chubut».

El gobernador valoró «la buena recepción de parte del ministro del Interior Diego Santilli» y resaltó que «a partir de ahora se abrió una etapa de trabajo y negociaciones que permitan avanzar en una solución definitiva».