Después de un rápido ataque inicial, Provincia logró contener el incendio forestal en Cholila

Por precisa instrucción del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut destina recursos humanos y materiales al combate del incendio forestal que se registró en la tarde del domingo en Cholila.

La Secretaría de Bosques provincial, que conduce Abel Nievas, está al frente del arduo que comenzó este domingo ni bien fue detectado el foco inicial, alrededor de las 16 horas, en la zona de Lago Villa Rivadavia.

A través de un informe técnico emitido anoche, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego precisó que tras una jornada de arduo trabajo por parte de brigadistas, bomberos y personal de apoyo, el siniestro ígneo fue contenido.

Desde el inicio, el fuego presentó rápida propagación con comportamiento extremo y, por tal motivo, la cartera de Bosques chubutense solicitó apoyo operativo al personal de las bases cercanas.

A partir de las acciones realizadas con herramientas manuales, autobombas y el apoyo de medios aéreos provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego – AFE, se pudo dar por contenido el incendio al final de la jornada.

El Secretario de Bosques destacó que este lunes está previsto que los combatientes lleven adelante recorridos sobre el perímetro y, al mismo tiempo, efectúen tareas de enfriamiento sobre puntos calientes.

A su vez, valoró la rápida respuesta y el operativo impulsado, lo cual permitió contener el siniestro ígneo en cuestión de horas. En ese marco, ponderó el esfuerzo de los brigadistas y la colaboración de diversas instituciones.

El propio Nievas y el subsecretario de Protección Ciudadana del Chubut, Eduardo Pérez, se encuentran en la zona de Cholila coordinando el despliegue de combatientes, equipos de apoyo y recursos materiales.

Participan las bases pertenecientes a Cholila, Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo y El Maitén, como así también los bomberos voluntarios de la localidad cordillerana y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Las instituciones que son parte de las tareas: Municipalidad de Cholila, Subsecretaría de Protección Ciudadana, Policía del Chubut, Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Dirección de Pesca Continental, entre otras.