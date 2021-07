Lo destacó el diputado provincial, Juan Pais, luego de la aprobación del Fondo Fiduciario Federal.

Luego de la aprobación en la Legislatura provincial del Proyecto de Ley General Nº045/21, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual se autoriza a tomar un empréstito con el Fondo Fiduciario Federal, de 5 mil millones de pesos que serán destinados al pago de sueldos y jubilaciones, el diputado provincial, Juan Horacio Pais, resaltó que “desde que Arcioni asumió la gobernación, Chubut redujo su stock de deuda”.

“Bastante se ha dicho hasta el momento y se ha relatado sobre cuestiones que han pasado. Uno puede mirarlo como un reflejo de la historia de los últimos años de la provincia, pero relatando el pasado no se resuelven los problemas el presente, ni los del futuro”, expresó el legislador ante sus pares.

Asimismo, Pais manifestó que “nos hubiera encantado que esta ayuda sea a través de ATN, creo que los chubutenses lo merecemos. Parece mentira pero Chubut teniendo el 1,5% de la población del país es la cuarta provincia exportadora, esa que aporta los dólares que tanto escasean y tanto necesita el Gobierno nacional. Si bien esta es una herramienta importante y tenemos que estar agradecidos, el reparto no es justo, uno ve los fondos que se distribuyen por medio de ATN a la provincia de Buenos Aires, Formosa, Tucumán, y creo que sí, que los chubutenses nos merecemos más”.

“De todos modos hay que destacar que este empréstito no ha sido improvisado, que desde hace tiempo el Gobierno provincial y nacional vienen trabajando en estas herramientas y programando este tipo de financiamiento para hacer frente a las obligaciones de la provincia. Parece que a algunos lo que les molesta es que se estén ordenando definitivamente los números de la provincia, porque se está creando un nuevo relato, los escucho hablar de deuda y más deuda, y en realidad este Gobierno no ha sido más que un pagador de deuda”, remarcó Pais.

El diputado oficialista manifestó que “desde que Arcioni asumió la gobernación la provincia de Chubut redujo su stock de deuda en 469 millones de dólares, una deuda que venía acumulándose gobierno tras gobierno y que se agravó cuando se emitió el BOCADE, con el acuerdo de todos los sectores políticos de la provincia y los intendentes. Pagando la provincia una sobretasa porque para aprobar ese empréstito los municipios exigieron un 15% de los 650 millones de dólares, pero esos 650 millones de dólares no se lo devolvieron a la provincia, la provincia esos 650 millones de dólares tuvo que hacer frente a los mismos, a la tasa de interés y había que restarle el 50% del capital prestado”.

“Parece que nadie se acuerda, no solo es responsabilidad del ex gobernador Das Neves, el ex gobernador tomó esa deuda también para hacer frente a las obligaciones que la provincia. Pretendía realizar obras públicas y también había recibido la provincia en una situación económica y financiera bastante complicada. “También repasando porque todos echan culpas, pero la verdad es que en el país se venía acostumbrando en 2018 y 2019 celebrar paritarias con cláusulas gatillos, era absolutamente imprevisible, no se tomaron decisiones a tiempo, que el país tuviera a mediados de 2019 una devaluación del 50% de golpe y también era imprevisible que termináramos el 2019 con el 55 % de inflación que disminuyeran los ingresas por coparticipación, y que se establecieran nuevas retenciones, que disminuyera le ingreso de regalías a la provincia, y que luego nos atravesara una pandemia que nos ha sumergido en la mayor crisis económica de la historia moderna”, relató Pais.

Ordenamiento

Sin embargo, “los números lo muestran, es necesario recurrir al financiamiento para cancelar estas obligaciones pero la provincia viene saliendo, esta ordenando sus finanzas y termina usando estas herramientas pero no incrementa el stock de deuda sino que continua pagando sus obligaciones. Debe analizarse el efecto multiplicador del dinero en la sociedad y que estos 5 mil millones que van al bolsillo de los trabajadores y jubilados luego circulan por lo comercios locales, generar un circulo virtuoso que redunda en mejor recaudación de impuesto”.

“A nadie le resulta simpático y nos encantaría que se pagaran todas las obligaciones y no llegar a este momento, no contraer empréstitos pero resulta necesario y si yo y mis compañeros debemos elegir que entre en deberle al Estado nacional o a los trabajadores, preferimos deberle al estado nacional, preferimos de acreedor al gobierno nacional antes que a los trabajadores, queremos que cobren queremos tener una provincia en paz y que la campaña política que se avecina no se meta en la provincia de Chubut ni en las finanzas”, concluyó Juan Pais.

