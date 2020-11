Desde el municipio de El Hoyo advierten falta de información entorno al plan provincial de desarrollo para la Meseta

Desde el gobierno municipal de El Hoyo, en entrevista con Noticias de la Comarca el secretario de gobierno Martin Costa, al ser consultado sobre ¿cuál es la postura política entorno al plan de desarrollo de la Meseta, ligado con la megaminería?, respondió que “ Tenemos una postura que también es histórica y representa un poco lo que hemos entendido el deseo de este pueblo, impregna mucho en toda la cordillera la lucha histórica del pueblo de Esquel por el conflicto de la mina y la sensibilidad lógica natural que compartimos que es el cuidado del medio ambiente y de la salud de las personas que vivimos en estas zonas en función del riesgo que implican estos proyectos”.

Falta de información

Por otro lado, Costa señaló que el acceso a la información pública cuando hay proyectos de este tipo en danza es fundamental, “porque cuando no está claro cuál es el proyecto, cuál es el alcance, cual es el trabajo que está planteando la provincia se generan fantasmas y dudas con razón, porque si yo no tengo información confiable puedo sospechar cualquier cosa… creemos que es muy importante que la provincia explique y aclare con profundidad con detalle con libre acceso a la información pública que proyectos están en danza en la meseta para que se puedan evaluar y analizar cada uno en su medida; porque ahí sí yo digo con claridad también que tengo bastante claro que la minería no es una sola y misma cosa en todos lados, acá a pasos del municipio tenemos una empresa minera que es extractiva que es la turbera de El Hoyo , eso es minería. Todos los municipios de esta provincia viven entre otras cosas de las regalías petroleras, hay distintas situación que plantean esta actividad que no son a cielo abierto, que no son con cianuro y demoliendo cerros en contra del medio ambiente y salud de las personas”.

A título personal el secretario de gobierno Martín Costa, advirtió que ante proyectos grandes, siempre se señala la falencias y déficit de control que tiene el Estado para controlar tanto la parte económica(cuanto deja cuanto extraer) y la parte de impacto ambiental, esta última es fundamental, porque hemos visto catástrofes en distintas partes del mundo. En ese sentido subrayó “El rol del Estado ahí creemos que es primordial si se va a discutir algún tipo de proyectos de este tipo en la meseta”.

Aunque finalmente volviendo a la falta concreta y detallada de información entorno al plan de desarrollo para la Meseta que impulsa el gobierno provincial, reconoció que al menos el municipio de El Hoyo no tuvo acceso a la misma. “Lo que se transmitió ayer (videoconferencia encabezada por el gobernador) es una idea, un título una línea de trabajo pero no sabemos de qué proyecto se está hablando, ni para qué lugares y que zona”, aseveró Martín Costa secretario de gobierno municipal.