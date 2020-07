Desde agencia INTA El Hoyo dan recomendaciones para minimizar riesgos por plaga de mosca en plantaciones frutícolas

En la localidad de El Hoyo en forma conjunta con el municipio, SENASA, INTA y asociaciones de productores integran una mesa de trabajo, con el armado de un plan con el objeto de prevenir o minimizar los riesgos provocados en la producción frutícola por la plaga de mosca Drosophila Suzukii.

En diálogo con Noticias de la Comarca, el ing. Javier Mariño de agencia INTA –El Hoyo; explicó que si bien SENASA desde el año 2014 realiza monitorea en la Comarca, año tras año se registra un incremento en la población de dicha mosca en la zona, a tal punto que este año el sector productivo ya empezó a plantear el problema y advertir los efectos negativos con impacto en la calidad de los frutos a la hora de comercializar.

La Drosophila Suzukii, es una mosca pequeña que perfora con su aparato reproductor los frutos, deposita sus huevos que convertidos en larvas se alimentan de la pulpa, generando hongos y mal olor en los frutos con pérdida de valor comercial de los mismos.

Consultado el ingeniero Mariño, sobre la existencia de algún agroquímico que permita el control de la plaga, indicó que SENASA que es la autoridad que autoriza la utilización de productos para el control de plagas no ha certificado hasta el momento ningún producto; así mismo subrayó que tanto en Chile y Europa tienen este tipo de plagas y aún se desconoce la existencia de un producto efectivo para su control.

En tanto en la región Patagónica, más precisamente la zona del Alto Valle, hay experiencia de como se está controlando con prácticas laborales culturales relacionadas con el manejo de plantaciones; que es lo que se pretende aplicar en el marco del plan de trabajo que se está armando junto al municipio de El Hoyo.

Al respecto Mariño explicó que se está trabajando en principio sobre tres líneas de acción , pensadas en adelantarse y minimizar los efectos de la plaga sobre la plantaciones de fruta fina; el trabajo contempla una encuesta que permita relevar condiciones de las plantaciones, sistemas de riego utilizado, efectos e impacto causado por la plaga en la última temporada de cosecha; y como plan de prevención se va a trabajar con difusión masiva por los distintos medios ( redes sociales, medios de comunicación etc) de recomendaciones de buenas prácticas y manejo de plantaciones.

Consultado el responsable de agencia INTA El Hoyo, si las instituciones involucradas en la problemática cuentan con el personal necesario para abordar y asesorar en terreno al productor, dijo que no, por lo que se decidió trabajar con un programa de difusión redes sociales, radios y medios comunicación para llegar al productor con las labores y acciones que pueden hacer para minimizar el ataque. Además de indicar que por la emergencia sanitaria se ven impedidos de organizar talleres o charlas con asistencia masiva de personas, sobre todo considerando que la plaga de la mosca Drosophila Suzukii es un problema que ha generado preocupación en el sector productivo, con quien durante el mes de febrero se pudo charlar el tema con la participación de más de 80 personas.

En la zona de El Hoyo, en principio se sabe que la última temporada las plantaciones más afectadas por la Drosophila Suzukii, fueron las cerezas, seguidas por la mora y en tercer lugar la frambuesa.



Recomendaciones

Javier Mariño durante la entrevista con este medio hico hincapié en la importancia de que el productor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de realizar las tareas de preparación de plantaciones, las cuales se hacen en invierno y primavera:

– Realizar trabajos interfilares : desmalezar e incorporar abonos verdes y restos de podas

– Limpiar las hileras de plantaciones

– Realizar poda y raleo , evitando alta densidad de varas

– Mantener los alrededores de las plantas limpios y los frutales mayores podados

En tanto que en época de riego, está comprobado que la humedad atrae las moscas , por lo tanto el sistema optimo es por goteo; a los productores que cuenten con riego por aspersión se les recomienda regar por la mañana para que la parte aérea de la planta al medio día ya este seca por el sol.

En época de cosecha se recomienda levantar los frutos más seguido, para evitar dejar la fruta madura más tiempo en la planta; mientras que en el manejo pos cosecha lo ideal es llevar en el menor tiempo los frutos a congelado o procesamiento rápido.

Más información en Facebook: OGA Comarca Andina / AER INTA El Hoyo