Lago Puelo: Denuncian irregularidades en juicio por jurado popular a jovenes condenados

(Credito: FM Paraiso) Un jurado popular declaró culpables a tres jóvenes de Lago Puelo por el delito de intento de homicidio contra un oficial de la Policía del Chubut. Tras conocerse el veredicto, familiares de los acusados manifestaron públicamente su disconformidad con el proceso judicial y anticiparon que avanzarán en instancias de apelación ante la Justicia chubutense.

Andrea Lozada señaló que durante el juicio “hubo ciertas irregularidades en cuanto al desarrollo de un montón de pruebas que presentó la Fiscalía, pero que el jurado no tuvo en cuenta”. Según indicó, varios testimonios presentados por la propia acusación habrían expuesto elementos que, a su entender, no fueron valorados adecuadamente al momento de resolver el caso.

Cristian Verón, padre de uno de los jóvenes y retirado de Prefectura, cuestionó especialmente las pericias: “Hubo muchas inconsistencias tanto en la fase pericial porque no eran pruebas contundentes como para poder llegar a un resultado que el jurado tendría que haber evaluado como corresponde”, afirmó. Mencionó irregularidades en el análisis de rastros de pólvora y ADN, y sostuvo que “no había ADN, no había huellas digitales, no había rastro de pólvora de ellos” en el arma secuestrada.

También se refirió a la forma en que fue hallada el arma presuntamente utilizada. “En la foto se ve bien claro que el revólver estaba posado en el pasto como que alguien lo había dejado”, expresó, y agregó que tampoco se habría probado que los jóvenes la tuvieran en su poder. En esa línea, otro de los padres, Ricardo Cifuentes, planteó dudas sobre la reconstrucción del hecho y los impactos de bala en el vehículo involucrado.