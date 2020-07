Denuncian intento de abuso a una menor protagonizado por un hombre alcohólico . El sujeto fue demorado y hoy se paseo por el barrio como si nada hubiese ocurrido

La tarde del martes, la madre de una nena de 7 años realizó en comisaria de la mujer de El Hoyo, una denuncia por intento de abuso a la menor, protagonizado por un individuo adicto al alcohol. El hecho ocurrió en el patio de la vivienda ubicada en Barrio Cume Hue de la localidad de El Hoyo. Por fortuna la situación fue advertido por un vecino que libero a la niña de las manos del depravado para minutos más tarde entregarlo a la policía. Lamentablemente a las pocas horas el sujeto se paseaba por el barrio caminando como si nada había ocurrido.

Aldana, la madre de la nena, tras realizar la denuncia correspondiente decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales; también habló con Noticias de la Comarca sobre la difícil situación vivida, al tiempo que advirtió que tras lo ocurrido no se sintieron contenidos por las instituciones intervinientes.

La situación no fue más grave , gracias a que el perro de un vecino ladró muy fuerte y enojado lo que llamó la atención de su dueño, que pudo advertir e intervenir a tiempo la acción del depravado, que tenía agarrada a la nena dándole un beso en la boca y manoseándola .

Aldana contó que la nena alrededor de las 15 horas del martes jugaba en el patio de la vivienda mientras ella hacia dormir a su hijo menor; cuando de repente la nena ingresa llorando a la casa, diciendo “Patricio me agarro”, aclarando que la nena lo reconoció y sabe su nombre porque es un personaje conocido de la localidad al que muchos le temen por sus estados de ebriedad y actos obscenos.

La mujer advirtió que la persona que la atendió en la comisaria no la trató de la mejor manera, diciéndole que no le podían hacer nada porque era una persona enferma que vivía en estado de ebriedad; al tiempo que señaló “Nos derivaron a la comisaria de la mujer a la que en teoría ya habían avisado, fuimos y no había nadie tuvimos que llamar a un número de teléfono y nos dijeron que fuéramos en media hora y que la comisaria no había anunciado que íbamos. Finalmente pudimos hacer la denuncia”.

Así mismo, subrayó que desde hace días “ Patricio” , andaba rondando en el barrio , ofreciéndole manzanas a los nenes y nenas “ Son entre 7 y 10 nenes , que todos los días juegan en la vereda, andan en bici, juegan a la bolita como le gusta a cualquier niño. Necesitamos que alguien haga algo, necesitamos un resguardo, nuestros hijos quieren seguir saliendo a jugar afuera como nenes normales, vivir y jugar sin miedo, pedimos que la justicia haga algo. Sabemos que tiene otras denuncias similares “, aseveró la joven madre.

En la denuncia radicada se solicitó una prohibición de acercamiento; lo que lamentablemente no deja de ser en este caso una medida y/o un trámite meramente administrativo, ya que en día de hoy el sujeto en cuestión, andaba caminando como si nada en el barrio en compañía de otro hombre.

Aldana además dijo que va a insistir para que la denuncia no quede encajonada en la nada misma; al tiempo que agregó que va a realizar presentaciones ante la red interinstitucional junto con las mamás de los demás nenes del barrio, para que “alguien haga algo, necesitamos seguridad para nuestros niños”, enfatizó la mujer aún consternada por lo sucedido.

Belén, vecina y esposa del hombre que salvó a la nena de que algo más grave le suceda, en dialogo con Noticias de la Comarca sostuvo “ Esto nos genera mucha impotencia, bronca , dolor , porque nuestros hijos están todo el día afuera jugando y este hombre anda como si nada siempre borracho, nos genera mucha impotencia… si mi marido no veía esta situación hubiera pasado algo peor , no sé¿ qué estamos esperando como sociedad? , que Patricio venga y la noticia sea violó a una nena o a un nene, hay que poner un fin a esto, para que se termine”.

“venimos a este pueblo buscando tranquilidad, para que nuestros hijos puedan salir a la calle a jugar… para esta nena es terrible ¿como le borras lo vivido?, el estado de Patricio era deplorable… si mi marido no llegaba la historia hubiese sido otra, lo pienso y me duele el pecho… podría haber sido mi hija, mi hijo, esto no puede volver a pasar, hay que ponerle un fin “, insistió Belén.

La vecina, expresó todo su apoyo a la mamá y acompañamiento para golpear las puertas que sean necesarias para que esto no vuelva a pasar.

Belén también se mostró molesta con el trato cuasi amigable con que la policía fue a llevarse a Patricio del lugar después de lo que hizo.

Finalmente la vecina hizo un llamado a la sociedad a hacer algo entre todos al sostener “puede ser mi hijo, tu hijo, tu nieto, cualquier niño que esté en la plaza jugando, esto puede pasar en un instante… es un momento que le arruina la vida a la criatura para siempre, por favor hagamos algo. No puede haber otra nena contando otra historia así… “ , aseveró Belén.

Intervención policial confirmada

Por su parte el comisario de El Hoyo, al ser consultado por la prensa por el hecho denunciado, dijo “nosotros tomamos la primer intervención a raíz de un llamado de dos personas que alertaban que pasadas las tres y diez de la tarde este hombre ya conocido por la policía y la misma sociedad habría intentado tocar a una menor, cuando se concurre al lugar las personas lo tenían demorado, se lo trae a la comisaria, y a la familia de la menor(padre-madre) se le indica que este tipo de actuaciones por protocolo deben hacerse en la comisaria de la mujer , quienes son los que abordan este tipo de hechos. Estuvo demorado en la comisaria a los fines de realizar las diligencias procesales de rigor”.

Por otra parte, el comisario González, indicó que existen antecedentes de informes que se han elaborado a la institución de salud pública, sobre la conducta de este hombre entendiendo que el alcoholismo es una enfermedad.