Denuncian abuso a menor: “Le pido al fiscal con una mano en el corazón que actúe como si esto le hubiera pasado a su hijo”

Una vecina de la localidad de El Hoyo, madre de una niña de 14 años, hizo pública una denuncia radicada por abuso sexual a su hija, al tiempo que advirtió que su círculo familiar está amenazado.

Al respecto la mujer en dialogo con este medio, indicó que el hecho ocurrió hace un mes atrás y luego de radicar la denuncia son blanco de recurrentes amenazas y amedrentamientos , por lo que decidió hacer pública la difícil y dolorosa situación que atraviesan como familia. “Le pido justicia que esto no vuelva a pasar, esto me tocó a mi como mamá estamos destrozadas, mi hija está muy mal, hay un abusador suelto, pido que la justicia actúe como tiene que actuar, nosotros corremos riesgo , estamos amenazados de muerte” , dijo la denunciante.

La mujer indicó “ Yo denuncie porque le creo a mi hija, la gente que es madre me va a entender que lo primero y principal que uno tiene que hacer es denunciar, y por eso ahora me amenazan que me van a matar , que me van a prender fuego la casa”

En ese sentido la mamá de la menor, reclama a la justicia celeridad en el proceso de investigación en marcha, y que se le dé a la niña todas las garantías en el debido proceso, en ese marco pide que quien deba pedir cámara gesell para que la menor declare lo haga que con la menor dilatación de tiempo posible.

Por otra parte señaló sentirse estafada en su buena fe, por los referentes de una congregación religiosa evangelista, de una iglesia de El Bolsón cuyos pastores asegura le soltaron la mano en el peor momento de su vida; a la que asistían junto con el hombre hoy denunciado por abuso, y con quien habían creado un vínculo de amistad.

Es válido indicar que el abuso no sucedió en la iglesia, pasó en el ámbito privado particular del hombre acusado.

La madre de la menor víctima de abuso, asegura que el abusador uso la confianza generada por la fe religiosa que compartían “él se ganó la confianza de mi hija, el abusador es así trabaja ganándose la confianza del niño para atacar. Los vecinos y vecinas de El Hoyo y la Comarca tienen que saber que hay un abusador suelto. Que encima como lo hizo hace días atrás, está generando ventas de empanadas, para juntar dinero para pagar a su abogado… espero que la comunidad no lo acompañe en esto… tenemos que cuidar a nuestros hijos”, insistió la mujer.

Consultada la mujer, si se siente contenida por las instituciones intervinientes, dijo que “sí”, aunque recordó que un día estaba con su hija en la oficina fiscal de El Hoyo, y el sujeto sin ningún reparo se paseaba por el frente, lo que provocó un estado de shock y descompensación en la menor.

Yo creo que están dispuestos a cometer su cometido, por eso si a mí o a mis hijas algo nos pasa como vecinas de El Hoyo, los responsables van a ser de ellos. Yo hice como mamá lo que tenía que hacer, denunciar, defender a mi hija hasta las últimas consecuencias… y que la justicia haga su trabajo, para eso les pagan, tienen que defender a mi hija, todavía creo en la justicia terrenal, para lo que nos pasó no le pase a nadie más. Por eso si alguien sabe algo que denuncie, porque es muy grave y feo cuando se meten con un niño y le interrumpen la inocencia”, dijo la denunciante en su mensaje dirigido a la sociedad.

Finalmente, la madre de la menor abusada, dijo desconocer tras radicar la denuncia si el hombre fue detenido o demorado en algún momento.

Así mismo adelantó que en principio cuentan con la representación del fiscal a cargo de la causa, el Dr. Díaz Meyer; pero va a solicitar se le designe como querellante un abogado de oficio “Quiero que se haga justicia y que mi hija tenga todas las garantías judiciales y procesales y se le respeten todos los derechos como niña víctima de un delito tan aberrante como es el abuso “, aseveró .