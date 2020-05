Denisse Luna: “Mi rutina no esta muy modificada”

La atleta formada en la Escuela Municipal de El Hoyo, actualmente viviendo en Córdoba, dialogó con Chubut Deportes.

La atleta cordillerana Denisse Luna, es otra de las deportistas destacadas de nuestra provincia, que hoy transitan el aislamiento social preventivo y obligatorio, lejos de su ciudad natal.

La deportista nacida en El Hoyo, que supo destacarse representando a Chubut en los Juegos EPADE y de la Araucanía (su especialidad el salto triple) y que llegó a ser representante de la Selecciones Nacionales, habló con Chubut Deportes respecto a su actualidad. .



“Esta cuarentena me encontró en el pueblo donde vivo llamado Villa Yacanto de Calamuchita, Córdoba. Por suerte es un pueblo de menos de 3 mil habitantes y puedo realizar mis entrenamientos normalmente ya que no cuento con vecinos cerca y tengo un espacio amplio. Mi rutina no está muy modificada y sigo trabajando normal porque soy guardia en un cuartel de bomberos”, explicó Denisse al comienzo de la charla.En referencia a como había terminado el 2019, apuntó que “el año pasado tuve un buen comienzo, con buenas marcas y de buena proyección. Luego me encontré en una mudanza de provincia que me complicó mucho las cosas porque donde me mudé no hay pista de atletismo. Con mi entrenador, Sergio Jara, decidimos que viaje a Chubut a preparar el Nacional U23, en el cual logré el Subcampeonato Argentino de salto triple que es mi fuerte, quedando a solo 3 cm del primero”, aseguró.La atleta ubicada en el ranking argentino, se refirió a los objetivos planteados para este año y comentó que “este año tenía dos objetivos importantes. Por un lado el Nacional U23, que estaba programada para fines de Septiembre que todavía no sabemos si sigue en pié y también la Copa de Clubes de Mayores a fin de año”.En el final, agradeció a Chubut Deportes por la beca deportiva y contó que se enteró que era una de las beneficiadas a través de su entrenador: “En estos días justo estaba hablando con mi entrenador sobre los entrenamientos y a él le notificaron de la beca deportiva. Para mí es muy importante ya que el atletismo demanda mucho gasto. Las zapatillas duran 6 meses y hay que cambiarlas y en el caso de otros puede ser el transporte, por eso es una gran ayuda. Quiero agradecer también a el municipio de El Hoyo, que siempre me ayuda económicamente, ya sea para los pasajes o alojamiento a los torneos”, finalizó