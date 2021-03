Declaran a la Comarca Andina como zona de catástrofe por los incendios

Intendentes de la Comarca Andina junto al Ministro de Gobierno y Justicia del Chubut y funcionarios de distintas carteras provinciales, en conferencia de prensa informaron estado de situación en el marco de la emergencia ígnea que afecta gran parte de la zona, declarada zona de catástrofe por el gobernador del Chubut.

Las pérdidas materiales en infraestructura de viviendas, emprendimientos turísticos y productivos son cuantiosas en ambos ejidos municipales de El Hoyo y Lago Puelo, su cuantificación demandará varias horas de relevamiento a las distintas carteras estatales competentes en el tema. El intendente Sánchez en principio adelantó que estiman que unas 200 viviendas fueron desbastadas por las llamas.

La lluvia que comenzó a caer sobre la media noche del martes trajo alivio sobre la basta superficie afectada junto con el trabajo de un gran operativo y equipo de combate desplegado con la participación de los distintos organismos intervinientes en la emergencia.

En ese sentido se remarcó que en la acción de la jornada del ayer martes, los esfuerzos tanto de organismos estatales como de vecinos estuvo enfocado en priorizar las vidas humanas y tratar de salvaguardar la mayor cantidad de viviendas posible.

Hoy (miércoles) con el alivio que trajo la lluvia, se determinaron dos acciones por un lado continuar el combate del fuego y dar inicio a la tarea de relevamiento social habitacional.

Los municipios de Lago Puelo y El Hoyo , pusieron atención y guardia telefónica con líneas destinadas a la comunicación con las personas auto evacuadas, para poder tener información certera y llevar tranquilidad a familiares y amigos que hoy están tratando de comunicarse con sus seres queridos ( Lago Puelo : 2944202241 / El Hoyo : 294 4471145; 4471943 ) . Es importante resaltar que al cortarse el sistema de energía eléctrica, las comunicaciones comienzan a acusar fallas tanto en el sistema de telefonía celular e internet. “En este momento no tenemos ninguna información de víctimas “, subrayó el intendente Huisman.

Hasta la noche del martes el municipio contabilizaba un total de 130 evacuados, que fueron trasladados y alojados en la localidad de Epuyén.

Por su parte el intendente Sánchez de Lago Puelo, sostuvo “La foto con las primeras luz del día es dramática, dantesca y sumamente dolorosa, tenemos un relevamiento preliminar estimado en una 200 viviendas siniestradas “; en Lago Puelo en el gimnasio municipal hay 40 personas evacuadas.

Ahora lo que viene es trabajar sobre la reconstrucción, con recorrido por las zonas más afectadas con relevamiento de pérdidas y daños materiales, tarea desplegada por personal municipal, DC Provincial y Policía del Chubut.

En el marco de la conferencia se indicó que hasta ese momento no se habían relevado víctimas fatales, aunque si personas heridas.

El Ministro José Grazzini, informó que el gobierno declaró zona de desastre; al tiempo que sostuvo que se han destinado todos los recursos provinciales para el combate del fuego como así también para asistir a la población afectada; activando la baja de fondos a los municipios y articulando acciones y gestiones en un diálogo permanente con el gobierno nacional; en ese sentido Grazzini ratificó el compromiso del gobierno provincial, nacional y municipales para enfrentar esta emergencia; al tiempo que destacó el trabajo de bomberos, DC, brigadistas , gendarmería , policía y servicios públicos de la provincia.

Por estas horas está descartado que origen de los incendio haya sido por causas naturales (Golondrinas/ Cerro Radal) , por lo que toman fuerza la hipótesis de intencionalidad y/o negligencia). El gobierno encabezará la denuncia para que se investigue y determine responsabilidades y culpabilidades al respecto. El Ministro José Grazzini señaló que “Llama la atención que en 4 o 5 lugares diferentes de la provincia y a la misma vez se produzcan incendios de diferentes tipos; esto lo debe articular la justicia, el organismo que debe encargarse de esclarecer el hecho , la brigada de investigaciones ya está trabajando . Todo el equipo de gobierno ha venido a acompañar a los intendentes y la gente, para tratar de aportar soluciones… porque la gente la está pasando mal”

Así mismo el Ministro, indicó que se trabaja en el relevamiento de daños sobre el sistema de energía eléctrica, para intervenir en el problema y tratar de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, calculándose que esto sucedería entre el término de 5 a 10 días como máximo.

El corte total de energía eléctrica afecta además los sistemas de provincia de agua potable a las poblaciones , en tanto en la localidad de El Hoyo, el sistema principal de captación y distribución de agua que abastece la gran parte de la zona urbana se vio diezmado por el fuego.

Por su parte el diputado Santiago Igon, ratificó “el compromiso del gobierno nacional y su compromiso de articular acciones para que la ayuda del gobierno nacional llegue a la provincia y los municipios afectados “, al tiempo que valoró como un acierto enorme de la provincia y los municipios “de entender que esto no es una emergencia, sino una catástrofe enorme”, subrayo el diputado.

Situación ígnea

El panorama ígneo tiene una situación extremadamente compleja en distintos puntos de la provincia; en el caso de El Hoyo el secretario de bosques del Chubut dijo “Literalmente lo que vimos fue una Tormenta de Fuego; situación que no nos ha tocado vivir ante en los peores incendios que hemos tenido en la provincia, con riesgo en la población. “

Los incendios en la Cordillera se encuentran todavía activos, aunque con la lluvia caída los combatientes están pudiendo trabajar algo más aliviados. Roveta indicó que hay una gran articulación y trabajo entre los organismos de combate del fuego nacionales y provinciales”.

Tres personas con heridas de gravedad fueron derivadas a hospitales con mayor complejidad, una a la ciudad de Bariloche y otras dos al hospital subzonal de El Maitén; en tanto hay varias personas heridas con quemaduras leves en hospitales locales.

El Maitén: Buscan a puestero en zona de veranada

El mandatario municipal Oscar Currilén, dijo que hoy con las lluvias la localidad está más tranquila, aunque se vivieron momentos de tensión y riesgo en viviendas que por fortuna se pudieron salvar, a excepción de algunos galpones. A esto el intendente añadió “Hoy el único motivo que nos tiene más preocupados es poder saber la situación y estado de un puestero de la zona, del que no se sabía nada”; así mismo se indicó que se lo está buscando en un sector de veranada.

Sobre el cierre de la conferencia el intendente de El Hoyo Pol Huisman valoró la rápida coordinación y comunicación con sus pares de la Comarca, los organismos y autoridades provinciales y nacionales.

En la conferencia estuvieron presentes el diputado nacional (Frente de Todos) Santiago Nicolás Igon, el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José María Grazzini, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, el Ministro de Salud de Chubut, Fabián Puritanich, la presidenta de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez, el secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta, Referentes del Plan Nacional del Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios y los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez, de El Hoyo, Pol Huisman, de El Maiten, Oscar Currilen y de El Bolsón, Bruno Pogliano.