De a poco llega la ayuda a pobladores aislados por el temporal

Organismos provinciales y nacionales, encabezaron operativo de rescate y asistencia a pobladores aislados por el temporal histórico en la zona de Cushamen y sus alrededores.

La asistencia llegó por vía terrestre y aérea con una avioneta, luego de que se decidiera por condiciones climáticas adversas abortar la operación con un helicóptero.

Desde el aire se arrojó víveres y alimentos a los pobladores de campos que por el temporal de nieve quedaron totalmente aislados; en tanto en aquellos sectores donde fue posible ir abriendo camino con maquinaria, se llegó por tierra con vehículos 4×4 de DC Civil provincial, gendarmería, vialidad nacional y provincial entre otros colaboradores.

Al aislamiento se sumó la falta de energía eléctrica y combustible, que el dejo prácticamente incomunicado. Las bajas temperaturas congelaron cañerías de agua; la leña para calefaccionarse también comenzó a escasear; esta situación no afecto solamente a viviendas particulares sino también a edificios escuelas y hospital rural.

En paralelo en las distintas localidades de la Comarca se organizaron campañas solidarias, para recolectar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, agua , velas, combustible entre otros elementos de primera necesidad, para hacer llegar también con colaboración de móviles particulares , a las personas que sufren desde hace ya varios días los avatares de un temporal de nieve que hace años no se daba en la región .

El rescate de tres personas que se habían cobijado en la escuela 60 de Ranquil Huao se pudo realizar recién el sábado .

En las próximas horas también estaría llegando a la zona cargamento de fardos. Se estima que las pérdidas de ganado sería importante.

Ñorquinco

En la zona de Ñorquinco, la situación es similar a la que se vive en parajes de Chubut ; alli estaban muy complicados los caminos de acceso, con sectores de muchísimo barrio, nieve y el registro de bajas temperaturas que superaban los 15ª bajo cero, sumado a ello la intensidad de los vientos.