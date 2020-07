Cushamen: En las próximas horas llegará un generador de energía, forraje y leña

Continúa un gran despliegue para llegar a los parajes aledaños y así asistir a los pobladores.

El subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, destacó el trabajo realizado para lograr rescatar a 3 pobladores aislados en el Paraje Ranquil Huao. En ese sentido, informó que el Gobernador le confirmó a través de un llamado satelital el envío de leña, fardos de alimento para el ganado y que en pocas horas llegará un generador para brindar energía a la comuna de Cushamen.

Aguilera remarcó que “luego e 3 días de trabajo pudimos llegar a la Escuela 60. Junto a personal de Gendarmería. La nieve nos llegaba a la cintura, tuvimos que llegar a pie porque los vehículos no podían ingresar. Tardamos una hora para poder llegar a la Escuela, tengo que reconocer el trabajo realizado, ha trabajado gente de la comuna rural, el Jefe Comunal, personal de Gendarmería Nacional, maquinistas de Vialidad Provincial, que si no hubiese sido por ellos no podíamos avanzar”.

“Estábamos a 10 kilómetros de la Escuela y con las máquinas logramos estar a 700 metros que fue el trayecto que caminamos para llegar al lugar. Esta tarde, me transmitió el Gobernador las felicitaciones y el agradecimiento para todo el personal de las distintas áreas y organismos afectados a los trabajos, y me confirmó que en las próximas hora llegará el generador, leña y forraje para los productores”, indicó Aguilera.

Consultado por la situación que se vive en el interior chubutense debido a las intensas nevadas, Aguilera señaló que “tenemos 14 parajes afectados, hoy pudimos asistir a 3 pero hay lugares donde no podemos llegar y necesitamos de la maquinaria de Vialidad, la ayuda de Gendarmería Nacional”.

“El Gobernador ya confirmó que se armará el Comité de Emergencia en la zona, y se enviarán equipos de comunicación, y junto al Jefe Comunal y su equipo, que conoce la zona, veremos de qué manera llegaremos a los distintos pobladores de la zona rural”, explicó el subsecretario de Asuntos Municipales.

Respecto al ganado, Aguilera expresó que “se han visto animales, después deberemos hacer un censo ganadero, creo que debemos trabajar fuertemente con los productores. Este tipo de inclemencias tiene sus consecuencias, los animales pasan muchos días sin comer, por ende el nivel de mortandad aumenta”.

Nevada histórica

Por su parte, el vicepresidente de la comuna de Cushamen, Saturnino Antinao, destacó la ayuda del Gobierno del Chubut. “Lo más preocupante era poder asistir a los pobladores aislados, hoy ya están en Esquel. Además una Delegación con camionetas 4×4 salieron a asistir a 15 familias de la zona. Hablando con los pobladores hace 25 años que no tenemos una nevada así”.

Antinao agradeció a “Gendarmería Nacional que nos está ayudado muchísimo. Actualmente tenemos 17 parajes en la zona aledaña que deben ser asistidos, estamos llegando con personal de Salud llevándoles medicación. Lo más preocupante es la zona rural, y en este sentido el Gobernador Arcioni ya mandó un camión con forraje para llegar con respuestas a los productores”.

