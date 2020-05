Currilén: “Pedimos tiempo y paciencia para la apertura del Paralelo 42º”

El intendente de El Maitén Oscar Currilén en diálogo con Noticias de la Comarca , aclaró “Los cuatro intendentes que firmamos la nota sobre el Paralelo 42º, tiene como base y fundamento la cuestión sanitaria, no podemos estar en contra totalmente de la apertura del Paralelo 42º, lo que pedimos es tiempo y paciencia”.



A ello indicó y reconoció que los pueblos de la Comarca Andina tienen una intercomunicación e interdependencia importante en diversos aspectos, y es algo que se viene trabajando con el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano; al tiempo que reconoció que el hospital subzonal de El Maitén está falto de equipamiento para enfrentar un desborde sanitario por la pandemia.

Oscar Currilén sobre su postura y la de sus pares de Epuyén, Cholila y Cushamen, indicó “Pedimos paciencia, nosotros también estamos interesados en volver a la normalidad, si bien sabemos que este virus nos va a cambiar la manera de vivir y trabajar, pensando en cómo reordenamos y reactivamos nuestro grupo familiar y la vida con la mayor normalidad posible. No tenemos ningún problema con la gente de El Bolsón. Habilitamos la circulación interna en la Comarca Chubutense como primer paso, ojala dios mediante podamos abrir cuanto antes el Paralelo 42º con El Bolsón”.

La comunidad tiene miedo

Aunque en ese sentido reconoció que en este momento en el marco de la contingencia sanitaria por la Pandemia Covid 19, lo que prima es la salud y en El Maitén en ese sentido se acatan los criterios de profesionales; a lo que añadió “ También respetamos lo que pide nuestra comunidad, nuestra comunidad tiene miedo , tiene temor, porque vivimos lo del hanta virus muy cerca con Epuyén, tuvimos 35 familias aisladas, y son cosas que marcaron a nuestra sociedad , esa misma gente nos pide por ahora no abrir los ingresos interprovinciales, mantenemos tres retenes de control las 24 horas los cuales van a seguir hasta tanto no tengamos una directiva distinta de salud y seguridad” .

Contamos con un solo respirador

Y en ese criterio de resguardar la salud de la población, Currilén reconoció que si bien el hospital Subzonal de El Maitén , ha armado y acondicionado espacio de aislamiento con 8 camas con todas las medidas de bioseguridad que la situación amerita, la realidad es que se cuenta con un solo respirador artificial , subrayando al respecto “ Estamos preparados para atender ocho pacientes leves, si tenemos un caso grave contamos con un solo respirador , por eso también tenemos que ser coherentes a la hora de tomar decisiones, si nos pasa algo en la Comarca no lo podemos sostener , sería muy feo tener que decir o decidir a quién le ponemos el respirados, tenemos un hospital, con espacios preparados, pero nos falta el equipamiento” aseveró Currilén.

Para más adelante indicar que fueron muchos años en que en la nación y la provincia no hubo políticas sanitarias de inversión. “Hoy la posibilidad de que la provincia invierta en nuestra zona en gran equipamiento y obras sanitarias no está, esto hay que decirlo la gente lo tiene que saber. El político que no lo ve o no lo quiere ver es un egoísta, tenemos que ver la realidad de la provincia, hay trabajadores estatales que no pueden cobrar sus salarios, proveedores en igual situación, esta situación se va a ir profundizando con el tiempo… tenemos que tratar de poner la coherencia sobre la mesa”, sostuvo el mandatario municipal.

Microrregión Comarca Andina

Consultado por su postura sobre el desarrollo y concepción de la Comarca Andina como una Microrregión, el intendente Oscar Currilén, dijo “en Rio Villegas podría ponerse un control más fuerte, más férreo para todos los servicios… por eso creo que va haber después de esta pandemia un nuevo sistema de vida de relacionarse con la sociedad. Yo creo que es un tema que se puede trabajar tranquilamente, sin dividirnos tanto porque nos necesitamos como microrregión”.