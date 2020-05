Currilén: “Estamos entre un 80 y un 90 % de normalidad, en lo que respecta a actividades

El Maitén en el marco de la cuarentena administrada habilito desde principio de la semana pasada, salir a correr, trotar y andar en bicicleta, como así también la actividad comercial. “estamos entre un 80 y un 90 % de normalidad, en lo que respecta a actividades”, dijo el intendente Oscar Currilén.

Currilen en diálogo con Noticias de la Comarca, indicó que en la localidad se trabaja en forma conjunta con el ministerio de seguridad y salud, y a nivel local tomando y articulando decisiones con quienes integran el comité de crisis local, en tal sentido dijo que los criterios que se tienen en cuenta son los del sector de la salud (dirección hospital) y de seguridad (jefe de comisaria) .

Los vecinos de El Maitén desde hace ya varios días pueden desplazarse por la Comarca Andina del Chubut lo que significa una primer etapa de apertura de circulación entre las localidades, en tanto que las actividades recreativas se desarrollan con horarios establecidos de 09 a 11 hs. y de 14 a 16 hs. y por terminación par o impar de DNI. Consultado por si se habían tenido que establecer circuitos para la realización de dichas actividades (trotar, correr, andar en bicicleta, el mandatario municipal dijo que no fue necesario ya que la gente que habitualmente hacia actividades antes de la cuarentena, tiene espacios y senderos establecidos dentro de sus rutinas; a excepción de los ciclistas que entrenan para competencias, que aún no pueden cruzar el Paralelo 42º. Todas las personas tienen que cumplir con las recomendaciones sanitarias “ uso de barbijo o tapa bocas, distanciamiento de 1,5 o 2 metros, lavado de manos, uso alcohol en gel y llevar consigo el DNI”.

Así mismo remarco que si bien las actividades en la localidad de El Maitén se desarrollan en un 89 o 90 % de normalidad, los boliches, pubs, confiterías y gimnasios, están cerrados.

Contención social

En materia de asistencia social, el intendente Oscar Currilén, destacó el trabajo encabezado y coordinado por el área de desarrollo social municipal en forma conjunta con el hogar de ancianos, direcciones de escuelas y hospital, a través de las cuales se asiste con alimentos a la población más vulnerable. Además destacó la importancia de los aportes nacionales directos a las familias, en tal sentido dijo “volvieron a reorganizar la economía familiar, economizando al máximo los recursos, volvimos al tiempo de nuestros abuelos, en donde se elaboraba el pan casero y se compraba mercadería en bolsas (papa, harina etc) para asegurar la comida”.

A lo que agregó: “Tenemos un registro de todas las familias a las que se llega con alimentos, en El Maitén la situación alimentaria está contenida, faltaran algunas cosas, pero en esta epidemia la llevamos bastante bien”.

Respecto a la situación financiera municipal para enfrentar la demanda social y los salarios, Currilén dijo “Que hoy estemos medianamente bien, no quiere decir que en dos meses no vamos a tener problemas, ya que la recaudación en el municipio cayo totalmente… veremos que va ocurriendo en el día a día”.

Obra Pública

En El Maitén la obra pública se está ejecutando en un 70 % aproximadamente , debido a que las mismas se realizan bajo administración municipal “tenemos casi toda la gente trabajando, estamos trabajando fuertemente en la obra, provincia nos ha dado una mano , y estamos esperanzados en los programas de nación , Argentina Hace y Argentina Construye(viviendas, mejoramientos núcleos húmedos) , vamos a estar presentado proyectos para beneficiar a la gente” .