Cultura lanza por primera vez el Registro Provincial de Jinetes

La iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Cultura busca regularizar la actividad y fortalecer las tradiciones criollas.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, pondrá en marcha por primera vez en el Registro Provincial del Jinete, una herramienta destinada a regularizar, identificar, acreditar, supervisar y fomentar la actividad de quienes participan en espectáculos, competencias y eventos de doma y monta criolla en todo el territorio provincial.

La medida permitirá ordenar reconocer formalmente a los jinetes que forman parte de una de las expresiones tradicionales más representativas de la cultura popular y rural de Chubut.

Según establece la iniciativa, se entenderá por jinete a toda persona mayor de edad o legalmente habilitada que participe montando o domando caballos en espectáculos o competencias de doma. Asimismo, se considerará evento de doma a toda competencia, exhibición o espectáculo que implique destrezas de monta o doma de potros, baguales o caballos.

El registro funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Cultura y contará con formato físico y virtual. Cada jinete inscripto recibirá un número único de registro y una credencial oficial que lo acreditará como “Jinete Registrado de Doma de la Provincia del Chubut”.

Para acceder a la inscripción, los interesados deberán presentar una solicitud con datos personales, modalidad de doma en la que participan y acreditación de experiencia o idoneidad, además de una declaración jurada donde conste el cumplimiento de las normas de bienestar animal y la inexistencia de sanciones o inhabilitaciones vigentes por parte de autoridades competentes. La inscripción tendrá vigencia anual.

Entre los beneficios, los jinetes registrados podrán participar en espectáculos, competencias y eventos oficiales o auspiciados por el Estado Provincial, además de acceder a programas de capacitación, promoción cultural y asistencia técnica impulsados por la Subsecretaría de Cultura y otros organismos gubernamentales. El registro también permitirá acreditar formalmente la trayectoria y participación de los jinetes en actividades tradicionales vinculadas a la doma y la destreza criolla.

La iniciativa contempla además el cumplimiento obligatorio de normas de bienestar y trato digno hacia los animales, evitando prácticas abusivas o de maltrato, así como el respeto de las medidas de seguridad, indumentaria y utilización de aperos tradicionales que establezcan las autoridades u organizaciones responsables de cada evento.

Desde el Gobierno Provincial se destaca que esta herramienta representa un avance para el reconocimiento, fortalecimiento y acompañamiento de una actividad profundamente arraigada en la identidad cultural chubutense.

Los interesados pueden concretar la inscripción en el siguiente formulario https://forms.gle/S85SgPGx7WTgzaue6

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