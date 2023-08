Culminó la fiesta nacional del deporte callejero

Se cerró en Tecnópolis una histórica primera edición de los Juegos Nacionales Evita Urbanos, con chubutenses como protagonistas.

Tras cuatro días de competencias, este domingo por la tarde finalizó en el Polo Deportes y Expresiones Urbanas de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, la primera edición de los Juegos Nacionales Evita Urbanos, que organizó el Ministerio de Cultura y Deportes de la Nación y contó con la participación de 1400 chicos de entre 12 y 18 años, de todas las provincias argentinas.

Esta novel competencia, se generó con el objetivo de potenciar el desarrollo de los deportes urbanos desde una mirada federal. El crecimiento y el desarrollo que están teniendo a nivel global, hizo que el Comité Olímpico Internacional los incluya dentro del programa olímpico y es por ello que se generó este certamen que finalizó con un marcado éxito.

Las disciplinas dispuestas para este evento fueron: Ajedrez, Básquet 3×3, BMX Freestyle, Breaking, Escalada, Freestyle (Rap), Parkour y Skate.

Esta competencia, que ayuda a las futuras generaciones a prepararse para las nuevas tendencias deportivas, tendrá continuidad en los Juegos Nacionales Evita Juveniles, que cuenta con 40 disciplinas en su vigésima edición y se realizarán en Mar del Plata del 24 al 30 de septiembre.

Cierre con medallas

Este último día de competencias tuvo a Chubut como protagonista en varias disciplinas y finalizó la competencia sumando tres medallas (dos de bronce). A continuación, repasamos lo más destacado del día.

En escalada deportiva desarrollada por la tarde, Vera Baldini y Franco Peralta compitieron en la Final Mayor. En una gran actuación, Vera logró quedarse con el segundo puesto entre las damas y colgarse la medalla de plata, mientras que franco terminó quinto entre los ocho varones finalistas.

En tanto en breaking, Rocío Acosta participó de los “duelos” de etapa de finales con grandes actuaciones. Tras caer en semifinales, la chubutense ganó su última batalla y se quedó con el bronce.

Por otro lado, las chicas de básquet 3×3 jugaron su duelo por el tercer lugar del podio y superaron a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por 8-6 y de ese modo. accedieron a la presea de bronce.

El ajedrez chubutense culminó su competencia con el torneo por equipos, finalizando en un muy meritorio cuarto lugar.

Respecto al freestyle, Ignacio Mencegue Meisen (“El Sombra”), brilló con sus performances sobre el escenario principal en la instancia final, pero no pudo acceder a los puestos de podio tras caer en los duelos de semifinal y tercer puesto y debió conformarse con el cuarto lugar.

“Aprendizaje y nuevos amigos”

Una vez finalizadas las competencias, los deportistas chubutenses dejaron sus impresiones de lo vivido durante la semana.

Uno de ellos fue Jorge Painequeo, competidor en Parkour, quien destacó que “esta participación significó para mí un crecimiento y un desarrollo personal. Me deja el aprendizaje de saber que puedo llegar a más que mis límites, porque realmente pasé mis límites. Cuando terminé no podía moverme y todos mis colegas vinieron a saludarme y felicitarme porque dejé todo. Eso tiene el parkour, que todos nos apoyamos entre todos, más allá dela competencia”.

En el final manifestó que “este torneo me deja un aprendizaje grande y muchos nuevos amigos. Voy a intentar mejorar y seguir entrenando, tengo al mejor profe que puedo tener, asique espero poder volver mejor el año que viene, porque representar a Chubut nunca lo había imaginado y hoy estar acá, es algo increíble y soñado para mí. Le quiero dedicar esta actuación a mi mamá, que me dio la oportunidad de venir y siempre se preocupa por mí”.

“Representar al a provincia es lo máximo”

Por su parte, Maximiliano Peralta, que finalizó en cuarto lugar en la categoría sub-14 de ajedrez, contó que “fue una muy linda experiencia acá en Buenos Aires, compartir con mis compañeros, que ya son amigos y con chicos de otras provincias. Estuve cerquita de quedar en el podio, pero me voy muy conforme con mi rendimiento y el de todo el equipo. La verdad pasamos una semana muy linda, divirtiéndonos y destacar que estuvimos muy cómodos en el hotel y con la atención que nos brindaron.

Por último, recalcó que “siempre representar a tu provincia, a tu ciudad o a tu país, es lo máximo que te puede pasar como deportista, por eso hay que valorar poder estar hoy acá e intentar seguir mejorando para el futuro”.

Regreso a casa

Una vez concluido el evento, tras la ceremonia de entrega de premios por disciplina, la delegación chubutense emprendió el regreso a la provincia vía terrestre, esperando su arribo a la zona del Valle, para el lunes pasado el mediodía. Allí proseguirán viaje los deportistas de la cordillera y Comodoro Rivadavia.

Para finalizar, cabe destacar y resaltar el ejemplar comportamiento de cada uno de los deportistas chubutenses durante toda la semana. La solidaridad entre ellos y el respeto mostrado ante sus rivales y hacia los mayores, sean entrenadores, coordinadores, responsables de la delegación o personal del hotel. Estos puntos son determinantes para llevar adelante con normalidad, una participación a nivel nacional de estas características.