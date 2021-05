Crítica situación en basurero municipal: Concejales de El Hoyo escucharon reclamos de vecinos y solicitan al ejecutivo y ambiente provincial acciones concretas

Concejales de El Hoyo, se reunieron el pasado viernes con el subsecretario de Regulación y Control Ambiental de Chubut, Juan Daniel Micheloud, el secretario de planificación municipal Julio Ruiz, vecinos y miembros de la junta vecinal de Catarata Sur, junto a quién analizaron la situación actual del vertedero local, al tiempo que solicitaron avanzar en una solución definitiva.

AUDIO ENTREVISTA 👇👇

El presidente del concejo deliberante Cesar Salamín, en diálogo con Noticias de la Comarca subrayó respecto al estado del basurero municipal “Es un tema que nos aqueja a todos, el último tiempo se agravó más la situación, a un punto que vecinos tomaron la decisión durante una jornada de realizar una medida de bloqueo del portón de acceso para que se les tome el tema con mayor seriedad”.

A si mismo recordó que previo a la reunión con el funcionario provincial, en el marco de una sesión ordinaria los vecinos del sector se expresaron al respecto “Los escuchamos, al margen de que todos conocemos la situación” sostuvo el concejal.

Salamín indicó que Micheloud ,” se comprometió con vecinos e integrantes de la junta, a realizar un saneamiento, las tareas iniciarían a fin de mes con máquinas de vialidad provincial , se bajó un monto de 950 mil pesos para contratación de personal profesional idóneo en la materia para evaluar situación real y concreta ambiental”.

Por otra parte, el presidente del HCD, remarcó que el proyecto GIRSU si bien se viene gestionando y hablando desde hace muchos años, “va lento la realidad es que hasta esto no suceda el basurero va a seguir estando ahí, la idea es empezar a trabajar en concientización y educación con la comunidad sobre el tratamiento y clasificación en origen de residuos, hoy hay un convenio con el municipio de El Bolsón a donde se derivan residuos reciclables. La idea es trabajar con boxes en el sector, pero ya con basura clasificada “, explicó Salamín.

Al tiempo que insistió en sostener “Creo que el trabajo que hay que hacer es empezar a trabajar enserio sobre la concientización comunitaria sobre la clasificación de residuos domiciliarios”.

Consultado si consideraba que falta alguna herramienta legislativa para acompañar el proceso en busca de solucionar el problema, Salamín respondió que “si bien hay ordenanzas al respecto, se está evaluando hacer alguna norma un poco más severa en cuanto a las multas, a veces los seres humanos somos animal de costumbre, a veces si no nos multan no hacemos las cosas que tenemos que hacer… “

Finalmente, el funcionario municipal legislativo, sostuvo que si bien los vecinos y los miembros de la junta vecinal de Catarata Sur, tomaron la palabra del subsecretario de ambiente de la provincia y decidieron dar un tiempo prudencial para que comiencen los trabajos de remediación del basurero, también dejaron en claro que si eso no sucede están dispuestos a tomar medidas para impedir que se sigan depositando los residuos en el predio del basurero municipal.