COVID-19: Toda la Provincia del Chubut pasó este lunes a la fase de Distanciamiento Social

El titular de la cartera sanitaria chubutense, Fabián Puratich, explicó que “el hecho de que hayamos pasado a una nueva fase no implica que no siga habiendo casos activos de pacientes con Coronavirus en Chubut, ni tampoco que ya no existan casos sospechosos o contactos estrechos con los pacientes que dieron positivo”, razón por la cual “es indispensable que todos reforcemos y extrememos los cuidados individuales”.

El ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, confirmó que “según lo establecido por Nación en un decreto nacional publicado este lunes, todas las localidades de la provincia de Chubut pasan a una nueva fase de la cuarentena reglamentada”, para hacer frente a la pandemia del COVID-19, “la cual lleva por nombre fase de distanciamiento social”.

Cambios

En diálogo con la prensa, Puratich explicó que “esta nueva fase implica, entre otras cosas, que para circular dentro de las localidades de la provincia ya no se exigirá la terminación de los documentos”, e indicó que “se habilitarán también actividades que habían permanecido restringidas hasta el día de la fecha, como las que están relacionadas con el rubro gastronómico y los gimnasios”, agregando que “cada municipio tendrá la potestad para articular de manera individual protocolos de salidas recreativas”.

Protocolos

Asimismo, el ministro de Salud sostuvo que “para poder habilitar estas actividades se han diseñado distintos protocolos, cada uno de los cuales fue evaluado y aprobado, tanto por las áreas de Salud de los distintos Municipios, como por el propio equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial”, y destacó que “el cumplimiento de estos protocolos va a ser regulado de forma muy estricta por preventores e inspectores municipales”.

Reforzar y extremar los cuidados individuales

Por otro lado, Puratich aclaró que “el hecho de que hayamos pasado a una nueva fase no implica que no siga habiendo casos activos de pacientes con Coronavirus en Chubut, ni tampoco que ya no existan casos sospechosos o contactos estrechos con los pacientes que dieron positivo, sino que lo que prevé es la posibilidad de ir administrando la cuarentena, habilitando nuevas actividades y suprimiendo algunas de las medidas restrictivas vigentes hasta hoy”.

“Por dicho motivo es indispensable que todos reforcemos y extrememos los cuidados individuales”, dijo el titular de la cartera sanitaria, recordando que “la única forma que tenemos de protegernos como sociedad es a través de la responsabilidad individual de cada ciudadano, la cual se pone de manifiesto en el cumplimiento de las recomendaciones de prevención emitidas de manera habitual por el equipo del Ministerio de Salud”.

Recomendaciones

Dentro de estas recomendaciones, Puratich destacó principalmente “el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, el uso del alcohol en gel cuando uno no tiene la posibilidad de lavarse las manos, la ventilación de los ambientes, la desinfección de las superficies, el uso del pliegue del codo para toser o estornudar, la utilización del tapabocas a la hora de salir de nuestros hogares, y, sobre todo, la auto-restricción de las salidas”, agregando también que “por más que estemos en esta nueva fase, es mejor que no salgamos de nuestras casas, salvo que tengamos razones debidamente justificadas”.

“Quedarnos en casa es la mejor medida de prevención que tenemos como ciudadanos y como sociedad”, aseguró el ministro de Salud, afirmando que “sólo si cumplimos con nuestra responsabilidad individual, y con la responsabilidad social que tenemos todos como ciudadanos de Chubut, vamos a poder mantenernos en esta nueva fase y no retroceder a etapas previas, donde como ya sabemos las medidas son mucho más restrictivas”.