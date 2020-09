Covid 19-El Bolsón: Preocupación por el aumento de casos positivos relacionados con el comportamiento social

La directora del Hospital de Área El Bolsón El Bolsón, Myrna Lamberto, expresó la preocupación que vive el equipo del hospital e área El Bolsón incluidos los centros de salud de la localidad, ante el aumento de casos confirmados positivos de coronavirus. Del lunes y con el reporte de ayer del SISA alcanzaron los 28, de los cuales hoy se darían 2 altas. En su gran mayoría tienen origen en reuniones sociales, recreativas y familiares.

En ese marco la directora del hospital, hizo un nuevo llamado a la comunidad a reflexionar sobre la responsabilidad y cumplimiento de las recomendaciones y cuidados sanitarios.

Myrna Lamberto, describió con gran preocupación la situación como “compleja”, al tiempo que reconoció en entrevista con radio Nacional que desde hace algo más de un mes, de los casos confirmados positivos de Covid 19, en su mayoría no se ha podido identificar el nexo epidemiológico. De los últimos 20 casos informados el día de ayer, solo 3 tienen nexo de contagio relacionado con viajes a zonas de riego.

En el Bolsón, la escalada de casos, está relacionada directamente con las reuniones sociales y familiares de los fines de semana.

Así mismo se indicó que de cada paciente positivo se desprenden entre 15 y 20 contactos estrechos y en algunos casos se ha llegado a identificar 35 ; lo que demanda un arduo trabajo sobre todo al área de monitoreo seguimiento epidemiológico.

En relación a la franja etarias afectadas por el virus, Lamberto informó que es variada, hay personas de riesgo, adultos mayores, adolescentes, jóvenes, neonatos y niños.

Así mismo, indicó que si bien dentro de los pacientes reportados como positivos hay personal de salud, la directora del hospital de El Bolsón aclaró que dentro del nosocomio no hay personal identificado como contacto estrecho de esos pacientes, “ esto quiere decir que por fuera hay que seguir manteniendo recomendaciones de salud. Estamos tratando de llamar y reflexionar a la comunidad sobre la responsabilidad social ciudadana”, insistió Myrna Lamberto.

Por otra parte adelantó que no está descartada la posibilidad de convocar a voluntarios para reforzar el equipo de seguimiento epidemiológico. Así mismo informó que dada la situación de aumentos de casos, se debió convocar a personal de salud que se encontraba haciendo uso de sus licencias.

Ante la aparición de síntomas:

➡️Consulta por teléfono al 108 desde un fijo, o al 4491108 desde un celular.

Podes acercarte de lunes a viernes de 8 a 16, al Centro de Salud del barrio o al hospital Área Diferenciada de Atención.

➡️ O acercate a la Guardia Central del Hospital todos los días las 24 hs.🏥

* Recordaciones

-Uso obligatorio de tapabocas nariz o barbijo

-Distanciamiento social .

-Lavado de manos Frecuente.

-Desinfección de superficies.

-Ventilación de ambientes.

-No compartir mate, utensilios, botellas, ni latas.