Costelho puso en funcionamiento el nuevo ramal de fibra óptica en Cerro Radal

Este miércoles, Costelho inauguró formalmente el nuevo ramal de fibra óptica de Cerro Radal, que se extiende desde la ruta hasta el camino viejo de Lago Puelo. El acto contó con la presencia de autoridades municipales de Lago Puelo y El Hoyo, representantes del Gobierno de la Provincia del Chubut y directivos de la cooperativa y de las instituciones educativas de la región, en una jornada que marcó un avance clave en materia de conectividad para la región.

Gracias a este nuevo tendido, las tres escuelas del sector: la Escuela N°132, la Escuela de Nivel Inicial N°484 y la Agrotécnica N°717 ya cuentan con servicio de fibra óptica. Además, Costelho donó un teléfono fijo a las dos primeras, junto con 200 megas de conectividad a las instituciones educativas, un cambio sustancial a nivel comunicacional y tecnológico.

“Hoy es un día importante con este esquema de reducir la brecha digital. En acuerdo con la Provincia estamos trayendo fibra óptica a las escuelas de Cerro Radal. Esto nos permite llegar con un servicio de primera calidad, de 200 megas, en una zona donde la conectividad es complicada”, destacó Edgar Sandoval, presidente de Costelho.

Por su parte, Alfonsina Leiva, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo, valoró “la colaboración de la Provincia y la cooperativa para llevar conectividad a todas las escuelas”.

“Este acuerdo de colaboración de la cooperativa con las escuelas de la Región 1 es un primer paso que abre la puerta a más servicios y mejor conectividad”, expresó Nelson Caminoa, director de la Delegación Administrativa Región 1 Las Golondrinas.

Desde la Escuela N°132, su vicedirector Ariel Mansilla remarcó: “Pasar de 3 a 200 megas nos cambia gran parte del trabajo cotidiano. Y volver a tener teléfono fijo nos da identidad institucional, ya no dependemos del teléfono personal de los directivos”.

Finalmente, Maximiliano Sepúlveda Luquet, director de la Escuela Agrotécnica N°717, explicó: “Nuestra institución está en el bosque, en la montaña, y eso dificulta todo tipo de comunicación. Esta conexión viene a solucionar el contacto con las familias, algo fundamental para nosotros”.

El nuevo ramal permitirá mejorar la conectividad no solo de las instituciones educativas, sino también de las y los vecinos de la zona. Siguiendo con su compromiso con la Provincia, Costelho continúa fortaleciendo su red y acompañando a las comunidades de la Comarca, promoviendo el acceso equitativo a la comunicación y al desarrollo tecnológico.

El servicio ya está disponible para todos los vecinos y vecinas del sector que deseen obtener su conexión.