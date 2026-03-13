Costelho llevafibra optica a escuelas de Lago Puelo y fortalece la conectividad en la comunidad

La cooperativa puso en marcha un nuevo sistema de fibra óptica para tres instituciones educativas del centro de la localidad. El servicio permitirá contar con hasta 1000 megas de ancho de banda y telefonía, mejorando el trabajo pedagógico y administrativo.

La conectividad educativa en Lago Puelo dio un nuevo paso con la llegada de la fibra óptica a tres instituciones de la localidad, una iniciativa impulsada por la Cooperativa Costelho con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Chubut y el municipio local.

El nuevo sistema permitirá que cada establecimiento cuente con hasta 1000 megas de ancho de banda y servicio de telefonía, fortaleciendo el trabajo pedagógico y administrativo de las escuelas.

Los establecimientos beneficiados son el Jardín N° 446, la Escuela N° 765 “Roca del Tiempo” y la Escuela N° 196, donde también funciona el Instituto de Educación Superior N° 813 “Prof. Pablo Luppi”. La incorporación de esta tecnología representa una mejora significativa para la comunidad educativa, que venía demandando mayor capacidad de conexión para el desarrollo de sus actividades.

Mariela Aguilar, directora del Jardín N°446, destacó el impacto que tendrá el servicio en el funcionamiento cotidiano de la institución. “Quería agradecer especialmente a Costelo por acompañarnos básicamente en este, de colocarnos la fibra óptica para nosotros es sumamente importante”, señaló.

Por su parte, la directora de la Escuela 765, Cecilia Agüero, también celebró la llegada de la conectividad. “Estamos muy felices de recibir el servicio de Internet en nuestra institución. Es un gran avance para los trabajos pedagógicos que se llevan adelante”, afirmó.

Desde la cooperativa, el consejero Eduardo Daniel resaltó el trabajo conjunto que hizo posible el proyecto. “Llegamos con la fibra óptica de la cooperativa Costelo y le estamos proveyendo de fibra óptica a tres escuelas”, explicó, y subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial y del municipio de Lago Puelo para concretar la obra.

En la misma línea, el ingeniero Diego Degenaro, referente del área comercial de Costelho, remarcó el compromiso de la cooperativa con el desarrollo regional. “Estamos inaugurando el servicio de conectividad para la comunidad, con trabajadores de la zona apostando a lo local”, expresó.

La llegada de la fibra óptica a las escuelas de Lago Puelo refleja el espíritu cooperativo que impulsa este tipo de proyectos: articulación institucional, trabajo local y compromiso con la educación como base para el desarrollo de la comunidad.

Los vecinos y vecinas de Lago Puelo que quieran contratar el servicio o realizar consultas pueden hacerlo a través de www.costelho.com.ar o por WhatsApp al 2944 93 22 14, donde recibirán asesoramiento sobre la conexión de fibra óptica.