Costelho invierte y avanza en obras de tendido de fibra óptica apuntando a cubrir con dicho servicio todo el casco urbano de El Hoyo

Pablo Mazurek, presidente de la cooperativa de servicios Costelho Ltda El Hoyo, informó sobre obras de tendido de fibra óptica finalizadas y otros proyectos en ejecución todos con recurso humano, técnico , económico y , equipamiento propio .

Si bien las conexiones a nuevos usuarios y la ampliación de servicios se encuentran suspendida, se espera que en las próximas semanas proveedores mayoristas estén dando una respuesta positiva entorno a la ampliación de capacidad de megas.



Un paso adelante con inversiones

Al respecto Mazurek indicó, “Lamentablemente esta imposibilidad de contar con más ancho de banda mayorista, nos limita hoy en la mejora del servicio aparte tenemos muchos clientes esperando… igualmente mientras tanto la cooperativa no para, avanzamos en distintas obras, sabiendo que lo otro es instantáneo, cuando los proveedores mayoristas nos amplíen la capacidad de megas, al otro día ya tenemos el servicio”.

Es así que días atrás se finalizó la obra de tendido de fibra óptica en barrio Cume Hue de unos 3 km de extensión, la cual demando una inversión de un millón y medio de pesos aproximadamente canalizada con recursos propios de Costelho Ltda. , y rondará en beneficio de unos 200 usuarios que podrán conectarse, una vez que se solucione el problema con los proveedores mayoristas ARSAT y Telefónica.

A esto el presidente de la cooperativa, subrayó “En el caso de telefónica estamos muy avanzados … es posible que en las próximas semanas tengamos una ampliación de más de 150 megas, si se puede lograr esto, estaremos en condiciones de evaluar volver a reconectar nuevos usuarios o ampliar la capacidad ”.

Otra obra concretada es en el sector de Catarata, en donde se finalizó hace 30 días el tendido de fibra óptica y ya se comenzó a colocar las cajas, “ para una vez que se levante la limitación de la provisión de internet mayorista poder brindar el servicio a vecinos, en sector callejón Benavente, callejón Paladino hasta los inmigrantes, toda esa zona”, sostuvo Pablo Mazurek.

Actualmente el equipo de trabajadores del sector técnico, se encuentra trabajando desde ruta 40 sector arroyo catarata (altura predio deportivo) hasta esquina estación de servicio y desde allí sobre el callejón Pizarro ,allí se ejecutan tareas de desmalezado, podas, cambios y reubicación de postes , para la colocación de un nuevo tendido de fibra óptica.

Con las citadas obras, la cooperativa de El Hoyo, Costelho Ltda. apunta a dejar todo el radio urbano de El Hoyo, con la posibilidad de tener conectividad a fibra óptica.

Consultado Mazurek que pasos debe seguir el vecino que quiera acceder a dicho servicio de internet, explicó que “En el caso de los vecinos en donde está el tendido de línea fibra óptica, se puede hacer una lista de espera, en el caso de ampliaciones es más sencillo… cuando estemos en condiciones de liberar anchos de bandas y hacer inversiones de tecnología, hoy limitadas, se va a dar a difusión para que la gente este atenta”.



Restructuración de atención por Covid 19

Desde el inicio de la actual gestión administrativa y en el contexto actual por la pandemia Covid 19, se aseveró que la Cooperativa está haciendo un esfuerzo grande, en materia de incorporación de cuatro personas en la parte técnica, compra de un camión grúa una herramienta que permite a la propia cooperativa hacer las obras sin terciarizar, se adquirió otra fusionadora y equipos de detección de tensión y señal de líneas, a lo que Mazurek agregó “todas estas obras las estamos haciendo totalmente con personal de la cooperativa, aparte de los recursos económicos”.

Así mismo se explicó que en el marco de la emergencia sanitaria nacional, los trabajos del personal técnico continuaron desarrollándose a excepción de los servicios a domicilio, aunque los problemas que se han subsistido se pudieron resolver gracias a la voluntad tanto de la parte técnica como el usuario.

En tanto en la parte administrativa Costelho debió restructurar el espacio y método de atención al público; en ese sector dos empleadas se encuentran trabajando desde el domicilio.

Se recuerda que para el pago de facturas se encuentran habilitados distintos canales a distancia, entre ellos depósitos pagos link, pagos con tarjetas; igualmente se están recibiendo pagos en la oficina, aunque la idea es minimizar riesgos de contagios.

También se implementó el envío por mail de la facturación, en ese sentido se solicita a los usuarios que no la estén recibiendo comunicarse con Costelho para actualizar listado de correos electrónico.



Costelho una cooperativa de alcance Comarcal

Por otra parte Pablo Mazurek, recordó que si bien la Cooperativa es de El Hoyo, tiene alcance y brinda servicios a localidades vecinas, en el caso de El Maitén lo hace a través de la cooperativa eléctrica; también cuentan con usuarios en el centro del casco urbano de Lago Puelo y en Paraje Las Golondrinas.

En este último, se trabaja sobre un proyecto a ampliación de tendido de fibra óptica, en sectores donde no está la posibilidad de llegar con internet por antenas y donde no hay disponibilidad de planteles telefónico. “Estamos viendo la posibilidad de hacer un tipo de servicio diferente que sería una fibra rural al hogar, lo cual requiere otros tipos de costos, pero es un desafío que Costelho está viendo de llevar adelante”, informó el presidente.

Finalmente Mazurek, adelantó que se están trabajando junto al INAES y ENACOM proyectos muy interesantes, los cuales serán informados oportunamente.