Costelho inauguró su oficina en Lago Puelo y consolida su crecimiento en la región chubutense

La apertura de esta sede marca un hito en la historia de la cooperativa, que cuenta con más de 35 años de trayectoria y una base de más de mil asociados. Estuvieron presentes en la inauguración el presidente de Costelho, Edgar Sandoval; el consejero Eduardo Daniel; trabajadores de la cooperativa y la presidenta de Epucoop, Ana Laura Andrade, entre otros referentes de la región.

En ese sentido, el presidente de Costelho, Edgar Sandoval, destacó la importancia de este avance: “Costelho está hace más de treinta y cinco años en Lago Puelo, con un servicio con más de mil socios, entonces teníamos una deuda pendiente de poder llegar con el servicio de fibra óptica”. Además, remarcó el acompañamiento del gobierno municipal y provincial en este nuevo camino de crecimiento y desarrollo para la comunidad.

En paralelo a la inauguración, la cooperativa continúa con el despliegue de su red de fibra óptica, una inversión que ya supera los cien millones de pesos y que busca mejorar la calidad del servicio en toda la localidad. “Hoy es una realidad, ya estamos haciendo el tendido, tenemos una inversión hasta la fecha de más de cien millones de pesos que nos permitió hacer este despliegue en Lago Puelo”, explicó Sandoval.

El avance tecnológico permitirá reemplazar progresivamente el sistema aéreo por fibra óptica, mejorando la estabilidad y velocidad de conexión. “La fibra óptica es estable, tenemos un muy buen servicio de doscientos, quinientos y mil megas”, señaló.

En este contexto, Costelho lanzó el “Plan Mundial”, una propuesta que apunta a responder a las nuevas demandas de conectividad. “Nuestro asociado está necesitando un servicio estable, un servicio que le dé un valor agregado, que le permita trabajar, estudiar y amoldarse a las nuevas realidades de la tecnología”, remarcó el presidente de la cooperativa.

La nueva oficina funcionará a partir de mañana de 8 a 15 horas y será un punto de referencia para consultas, gestiones y contratación de servicios. “Nos parece importante tener un centro, una oficina comercial dentro de la localidad para facilitarle las cosas al asociado… el trato personalizado es importante”, destacó Sandoval.

La apertura de esta sede se da en un contexto de crecimiento sostenido de la cooperativa chubutense para los chubutenses -como indica su nuevo lema-, acompañando el desarrollo de la conectividad en la región y consolidando un modelo de trabajo cooperativo basado en el compromiso con sus asociados y la comunidad.