Cortes sobre comisión investigadora: “hay que determinar responsables reales a fin de que la municipalidad de El Hoyo no tenga que pagar un costo tan alto”

La concejal del municipio de El Hoyo Gisel Cortes, del bloque Chubut al Frente, tras la creación por unanimidad de Comisión investigadora en relación a la emisión de permisos de circulación apócrifos, remarcó que “con la prueba otorgada entendemos que estaban dadas las condiciones para su creación, el objetivo de la comisión es esclarecer los hechos y determinar responsables”.

Así mismo la concejal, explicó que en ese orden de ideas el concejo deliberante tiene la herramienta de crear una comisión investigadora, a través de la cual se va recabar información tendiente a esclarecer los hechos y designar responsables.

Cortes destacó la importancia de que dicha comisión esté integrada por el total de los miembros del cuerpo legislativo; aunque no comparte que la presidencia de la comisión haya quedado en manos del bloque oficialista del Frente de Todos, ya que es el gobierno municipal el que está involucrado y sindicado como presunto emisor de los permisos apócrifos en cuestión. A lo que añadió “La realidad es que vamos hacer todo lo necesario para que el presidente lleve adelante la mejor instrucción de esta comisión “.

Otra cuestión que preocupa es el perjuicio económico que pudiera ocasionarle al municipio de comprobarse los hechos que se le adjudican, ante demandas judiciales que podrían impulsar los damnificados y/o denunciantes engañados en su buena fe. Al respecto Cortes sostuvo “Sabemos que hay un monto de permisos apócrifos, todos los daños ocasionados a esas personas los va a pagar la municipalidad de El Hoyo, y la municipalidad de El Hoyo somos todos los contribuyentes y habitantes, el que puede pagar sus impuestos los va a ver en tributos y el resto lo va a ver en la falta de crecimiento de la localidad. Me parece que hay que determinar quiénes son los responsables reales a fin de que la municipalidad de El Hoyo no tenga que pagar un costo tan alto”, aseveró Gisel Cortes.